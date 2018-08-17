حبس فرنسيٍّ قدم بلاغاً كاذباً ليلحق برحلة جوية

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كُتّاب وآراء
حبس فرنسيٍّ قدم بلاغاً كاذباً ليلحق برحلة جوية
أصدرت محكمة بريطانية حكما بالحبس بحق رجل فرنسي، يقيم في بريطانيا، بسبب تقدمه ببلاغ كاذب عن تهديد بوجود قنبلة في محاولة لتأخير رحلته الجوية إلى الولايات المتحدة، وكسب الوقت ليستقل الطائرة.
وصدر الحكم بحق الرجل بالسجن لمدة 10 أشهر من قبل محكمة "لويس كراون" بعد أن أنكر في البداية ثم اعترف بتهمة "تقديم معلومات كاذبة بشأن مادة ضارة يرجح أن تسبب ضررا بالغا للصحة البشرية".
واعتقلت الشرطة الرجل، البالغ 47 عاما والذي كان يعمل أمينا لمكتبة في لندن، في مطار "جاتويك" في ماي الماضي بينما كان يحاول ركوب طائرة متأخرة متجهة إلى أمريكا.
المفتش العام للشرطة في مدينة جاتويك، مارك كلوثر، قال: "لقد كان هذا قرارا سخيفا للغاية من جانب الرجل الذي قام بفبركة ادعاء بالغ الخطورة لمصلحته الشخصية".
وأضاف كلوثر :"كان متأخر عن رحلته واعتقد أنها ستكون فكرة جيدة الإبلاغ عن قنبلة بشكل مخادع. والحكم يجب أن يكون تحذيرا للآخرين بأن هذا النوع من السلوك لن يتم التساهل معه وسيتم التعامل مع المخالفين بصرامة".