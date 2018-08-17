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الرئيسية | خارج الحدود | حبس فرنسيٍّ قدم بلاغاً كاذباً ليلحق برحلة جوية

حبس فرنسيٍّ قدم بلاغاً كاذباً ليلحق برحلة جوية

حبس فرنسيٍّ قدم بلاغاً كاذباً ليلحق برحلة جوية
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 17 غشت 2018 - 00:50

أصدرت محكمة بريطانية حكما بالحبس بحق رجل فرنسي، يقيم في بريطانيا، بسبب تقدمه ببلاغ كاذب عن تهديد بوجود قنبلة في محاولة لتأخير رحلته الجوية إلى الولايات المتحدة، وكسب الوقت ليستقل الطائرة.

وصدر الحكم بحق الرجل بالسجن لمدة 10 أشهر من قبل محكمة "لويس كراون" بعد أن أنكر في البداية ثم اعترف بتهمة "تقديم معلومات كاذبة بشأن مادة ضارة يرجح أن تسبب ضررا بالغا للصحة البشرية".

واعتقلت الشرطة الرجل، البالغ 47 عاما والذي كان يعمل أمينا لمكتبة في لندن، في مطار "جاتويك" في ماي الماضي بينما كان يحاول ركوب طائرة متأخرة متجهة إلى أمريكا.

المفتش العام للشرطة في مدينة جاتويك، مارك كلوثر، قال: "لقد كان هذا قرارا سخيفا للغاية من جانب الرجل الذي قام بفبركة ادعاء بالغ الخطورة لمصلحته الشخصية".

وأضاف كلوثر :"كان متأخر عن رحلته واعتقد أنها ستكون فكرة جيدة الإبلاغ عن قنبلة بشكل مخادع. والحكم يجب أن يكون تحذيرا للآخرين بأن هذا النوع من السلوك لن يتم التساهل معه وسيتم التعامل مع المخالفين بصرامة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - متابع الجمعة 17 غشت 2018 - 01:21
اسمع الحكم كان عبرة للآخرين .لو سألو جمعية في بريطانيا لقالت لهم بأن تلك العقوبة غير كافية نظرا للهلع الدي سببه للمواطنين
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2 - هشام الجمعة 17 غشت 2018 - 01:31
في الوهلة الاولى استغربت ضننته في المغرب لكن مادام في بريطانيا فلا فرق بين فرنسي او بريطاني او اي اروبي
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3 - عدي ديكارت الجمعة 17 غشت 2018 - 01:34
للأسف أين هو رد فرنسا. أكيد إن الحكم يروقها لأن مواطنها هدا حوكم في بلد ديموقراطي فلو فعل نفس التصرف مثلا قي المغرب وحكم عليه بالسجن لقامت السفارة والدولة الفرنسية بالتدخل قصد تبرئته في حكم استئنافي أو على الأقل تحويل حكم نافد إلى موقوف التنفيذ مع غرامة مالية كما حدث مؤخرا مع المواطنة الفرنسية التي ضبطت مع عشيقها المغربي متلبسان بالخيانة الزوجية بمدينة مراكش.
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