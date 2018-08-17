24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:13
|06:47
|13:37
|17:13
|20:16
|21:37
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
- المغرب يسابق الزمن لتقليص نسبة الأمية إلى 10% سنة 2026
- الكفة تميل إلى المدربين المغاربة أمام الأجانب في ثامن مواسم الاحتراف
- النقل قبل عيد الأضحى
- شراكة تلمّ "طيران الاتحاد" ونادي النصر السعودي
تقرير رسمي يشكو شطط ومزاجية الإدارات إلى الملك محمد السادس (5.00)
- التضامن مع تُركيا بمقاطعة السلع الأمريكية يقسم "مغاربة فيسبوك" - (148)
- أساتذة التعاقد يتشبثون بالوظيفة العمومية ويرفضون مقترحات الحكومة - (116)
- تقرير رسمي يشكو شطط ومزاجية الإدارات إلى الملك محمد السادس - (91)
- الخيام: "مغاربة أوروبا" تحت المجهر لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف - (68)
- هل تقترح الأمم المتحدة مشروع الكونفدرالية حلا لقضية الصحراء؟ - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السعودية تمهد لخصخصة قطاع المياه في المملكة
قالت شركة المياه الوطنية السعودية المملوكة للحكومة إنها بدأت استعدادات لإشراك شركات عالمية في قطاع توزيع ومعالجة المياه بالمملكة، في إطار خطط خصخصة وضعتها الحكومة.
ودعت شركة المياه الوطنية شركات المياه المحلية والعالمية للمشاركة إلى "استطلاع السوق" الذي يقيس مدى اهتمام المستثمرين المحتملين، وطُلب من الشركات التسجيل في موعد أقصاه 30 غشت الجاري.
كان مسؤولون قالوا، في وقت سابق، إنهم قد يسمحون لشركات خاصة بتشغيل وصيانة وتطوير خدمات توزيع المياه فيما يصل إلى ست مناطق في البلد الذي يفتقر لموارد المياه.
وسيتولى القطاع الخاص مسؤولية الإنفاق الرأسمالي والمخاطر التشغيلية، بما يقلص الضغط على المالية العامة للحكومة، في مقابل مدفوعات منتظمة بموجب عقود طويلة الأمد.
وتأمل الحكومة بأن تساعد مثل هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص، في المياه والتعليم ومجالات أخرى للبنية التحتية، على إنعاش الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية الذي انخفض لأدنى مستوى في 14 عاما عند 1.4 مليار دولار في 2017.
وقالت الرياض إنها تستهدف تحقيق إيرادات حكومية غير نفطية بقيمة تتراوح بين تسعة مليارات و11 مليار دولار من برنامجها للخصخصة بحلول عام 2020.