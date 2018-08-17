24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1306:4713:3717:1320:1621:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. اتهام 300 "قس مفترس" بجرائم جنسية في أمريكا (5.00)

  2. احتجاج ضد استهداف الرحل للمحاصيل في سوس (5.00)

  3. سلطات مقريصات تعدم 30 كلبا ضالا بالرصاص (5.00)

  4. مسابقة للإملاء بالأمازيغية (5.00)

  5. تقرير رسمي يشكو شطط ومزاجية الإدارات إلى الملك محمد السادس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تمهد لخصخصة قطاع المياه في المملكة

السعودية تمهد لخصخصة قطاع المياه في المملكة

السعودية تمهد لخصخصة قطاع المياه في المملكة
هسبريس - رويترز
الجمعة 17 غشت 2018 - 03:40

قالت شركة المياه الوطنية السعودية المملوكة للحكومة إنها بدأت استعدادات لإشراك شركات عالمية في قطاع توزيع ومعالجة المياه بالمملكة، في إطار خطط خصخصة وضعتها الحكومة.

ودعت شركة المياه الوطنية شركات المياه المحلية والعالمية للمشاركة إلى "استطلاع السوق" الذي يقيس مدى اهتمام المستثمرين المحتملين، وطُلب من الشركات التسجيل في موعد أقصاه 30 غشت الجاري.

كان مسؤولون قالوا، في وقت سابق، إنهم قد يسمحون لشركات خاصة بتشغيل وصيانة وتطوير خدمات توزيع المياه فيما يصل إلى ست مناطق في البلد الذي يفتقر لموارد المياه.

وسيتولى القطاع الخاص مسؤولية الإنفاق الرأسمالي والمخاطر التشغيلية، بما يقلص الضغط على المالية العامة للحكومة، في مقابل مدفوعات منتظمة بموجب عقود طويلة الأمد.

وتأمل الحكومة بأن تساعد مثل هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص، في المياه والتعليم ومجالات أخرى للبنية التحتية، على إنعاش الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية الذي انخفض لأدنى مستوى في 14 عاما عند 1.4 مليار دولار في 2017.

وقالت الرياض إنها تستهدف تحقيق إيرادات حكومية غير نفطية بقيمة تتراوح بين تسعة مليارات و11 مليار دولار من برنامجها للخصخصة بحلول عام 2020.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.