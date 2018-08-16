السلطات السعودية تعلن اكتمال وصول ضيوف الرحمن من الخارج

هسبريس من الرباط

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الخميس، اكتمال وصول الحجاج من خارج المملكة، والذين وصل عددهم إلى أزيد من 1.6 ملايين حاج، من أزيد من 80 دولة.

وأفاد المدير العام للجوازات السعودية، سليمان بن عبد العزيز اليحيى، خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس بمكة المكرمة، بأن مليونا و648 ألفا و629 حاجا وصلوا إلى المملكة عبر جميع منافذها.

وأكد اليحيى اكتمال قدوم حجاج الخارج عبر جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية، مشيرا إلى أن مديرية الجوازات "جندت من خلال خطة مرحلة القدوم الأطر البشرية المؤهلة، مدعومة بالأجهزة التقنية المتطورة، لضمان سرعة ودقة إنهاء إجراءات القدوم لكل حاج وفي وقت قياسي".

وأضاف المتحدث ذاته أن المديرية تستعد للمرحلة الثانية من خطتها لموسم الحج خلال الأيام القادمة، والمتعلقة بمغادرة ضيوف الرحمن وعودتهم إلى أوطانهم، داعيا الحجاج إلى الالتزام بالمدة المحددة لمغادرتهم بعد أداء فريضة الحج.

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، في وقت سابق، أنها أنهت ترتيبات قدوم نحو مليوني حاج وحاجة من أكثر من 80 دولة لموسم الحج هذا العام.

وتعتزم السلطات السعودية أن تجعل من حج هذا العام "حجا ذكيا" من خلال استخدام التكنولوجيا، ولاسيما تقنية الاتصالات، وربطها بالتقنيات الذكية لتنسيق الحجيج؛ على أن تتحول كل خدمات الحج إلى خدمات إلكترونية بالكامل بحلول عام 2030.

وعلى المستوى اللوجيستي، سخرت السلطات السعودية الوسائل والتجهيزات اللازمة لإنجاح استقبال وإدارة الحجيج في واحد من أكبر التجمعات البشرية على الإطلاق، ومن ذلك توسعة الحرمين الشريفين، وإنجاز شبكة قطار المشاعر المقدسة، والانتهاء من توسعة وإنشاء مطارات أخرى لاستقبال ضيوف الرحمن.