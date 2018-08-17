مستوطنون يقتلعون أشجار الزيتون في نابلس

هسبريس ـ مُتابعة

أقدم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الجمعة، على تحطيم 200 شجرة زيتون في قرية اللبن الشرقية؛ جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن مستوطني "عيليه" حطموا 200 شجرة زيتون بشكل كامل، تعود ملكيتها للمواطن نائل عويسات.

وذكر أن الأحداث نفسها، وهجوم مستوطنين على مختلف المناطق جنوبي نابلس، أسفرت عن حرق جرافة وتكسير زجاج ما يقارب 40 مركبة.