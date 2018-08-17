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كُتّاب وآراء
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مستوطنون يقتلعون أشجار الزيتون في نابلس
الجمعة 17 غشت 2018 - 11:40
أقدم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الجمعة، على تحطيم 200 شجرة زيتون في قرية اللبن الشرقية؛ جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن مستوطني "عيليه" حطموا 200 شجرة زيتون بشكل كامل، تعود ملكيتها للمواطن نائل عويسات.
وذكر أن الأحداث نفسها، وهجوم مستوطنين على مختلف المناطق جنوبي نابلس، أسفرت عن حرق جرافة وتكسير زجاج ما يقارب 40 مركبة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مواطنة 1 الجمعة 17 غشت 2018 - 11:56
فيناهما اللي كيقولو بأن فلسطين غادية تخرج اليهود ؟ كلشي كيوجد باش يشري خروف ويدبحه ويستمتع بيه : ها الشوا ها المبخر !!! عاطيينا غير الشفاوي ، وشوية يخرجو لينا شي وحدين قدام البرلمان يحرقو راية اسرائيل ، زعما صافي الا حرقتيها راك خرجتي اسرائيل ! عرفتو ، سيرو تكمشو حيث راه متقدروش على الاسرائيليين ، توسعوا وتجدروا ، واللي بغى يبقى يحلم غير يحلم مع راسه ....
2 - رشيد زين العابدين الجمعة 17 غشت 2018 - 12:06
الإسرائيليون لم يبقوا على بشر ولا شجر ولا حجر،من أسوأ مأنتجت البشرية هم هؤلاء القوم ولكن يبقى عدل الله أبقى وأشمل وسيكون هناك حديث آخر.
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