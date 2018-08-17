24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1306:4713:3717:1320:1621:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. "گوطيف" .. أكبر مصنع إفريقي للنسيج يتحوّل إلى أطلال بفاس (5.00)

  2. فائض التجارة يعادل 22.5 ملايير في منطقة اليورو (5.00)

  3. إدارات مغربية تتجاهل آثار العفو الملكي الشامل على مُدانين سابقاً (5.00)

  4. "أصدقاء المريض" تجمع 59 كيسا من الدم بوزان (5.00)

  5. مستوطنون يقتلعون أشجار الزيتون في نابلس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | عملة تركيا تزيد قيمتها لليوم الرابع على التوالي

عملة تركيا تزيد قيمتها لليوم الرابع على التوالي

عملة تركيا تزيد قيمتها لليوم الرابع على التوالي
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 17 غشت 2018 - 13:50

واصلت الليرة التركية، اليوم الجمعة ولليوم الرابع على التوالي، تعافي قيمتها المفقودة الاثنين الماضي، على الرغم من أن هذا التحسن ما زال طفيفا للغاية.

ووصل سعر العملة التركية إلى 5.7 ليرة مقابل الدولار و6.6 أمام اليورو، ما يمثل ارتفاعا لقيمتها بنسبة 0.7% و0.3%، على التوالي، مقارنة بتعاملات أمس.

وبهذا، حافظت الليرة على تعافيها البطيء عقب هبوطها المتواصل الذي وصل لحد الانهيار، الاثنين الماضي، حين سجلت انخفاضا تاريخيا بواقع 7.2 ليرة مقابل الدولار و8 أمام اليورو.

وبدأ التعافي، بعد عدة إجراءات اتخذها البنك المركزي في تركيا وهيئة التنظيم والرقابة البنكية بأنقرة، بهدف ضمان توفير سيولة للنظام وتدعيم العملة.

وعلى الرغم من أن الليرة التركية تواجه مرحلة هبوط منذ سنوات، تسارعت وتيرة هذا الانخفاض خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وتحولت إلى سقوط حر في الشهر الجاري، بالتزامن مع حرب جمركية مع الولايات المتحدة.

وتأتي أزمة الليرة في خضم تصعيد التوتر الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن على خلفية اعتقال القس الأمريكي أندرو برونسون منذ عامين في تركيا.

وأعلنت الإدارة الأمريكية الشهر الجاري عن فرض عقوبات اقتصادية ضد وزيرين تركيين؛ لدوريهما في اعتقال برونسون الذي تطالب النيابة التركية بسجنه لمدة 20 عاما، لاعتباره على صلة بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة جماعة إرهابية، وكذلك بشبكة الداعية الإسلامي فتح الله غولن، القاطن بالولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بأنه وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في يوليووز 2016.

كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع الماضي، عن زيادة الرسوم الجمركية على واردات تركيا من الصلب والألومنيوم، لتصل إلى 50% و20% على الترتيب، عقب انخفاض الليرة التركية بنسبة 25% منذ بداية غشت الجاري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - حسونة الجمعة 17 غشت 2018 - 14:19
منذ سنة و نصف كنت اصرف الدولار ب تلاتة فاصل تلاتين .انها الصدمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - رشيد زين العابدين الجمعة 17 غشت 2018 - 14:20
أنا الذي أستغرب له في هذه القضية هو أولئك الذين يتهافتون على إقحام أنفسهم في أمور اقتصادية بحتة وأقصد المطالبون بمقاطعة السلع الأمريكية إرضاء لزعيمهم الأممي أردوغان وسأطرح عليهم سؤالا واحدا ماذا سيكون موقفكم عند تصالح ترامب وأردوغان كما فعل مع بوتين في قضية الطائرة؟للأسف أصبحنا رهائن بين وليدات فرنسا أيتام السعودية ومداويخ تركيا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
3 - مصطفى الجمعة 17 غشت 2018 - 14:20
في الساعة 13hهبطت مقابلة الدولار إلى 6.35 ليرة 6.40– ،هذا ضلم لإقتصاد التركي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
4 - مروان الجمعة 17 غشت 2018 - 14:25
ارتفاع العملة التركية راجع إلى دخول الاستتمارات القطرية إلى تركيا و ارتفاع عدد السواح القادمين إلى تركيا بعد انخفاض العملة وتوقف المستوردين عن الاستيراد حتى ترتفع العملة وتوقف المضاربين على ازواج العملة التركية بعد سماعهم قدوم استتمارات إلى تركيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
5 - moou66 الجمعة 17 غشت 2018 - 14:38
هادا الي قرأ والشعب باش يعرف كيفاش يخرج راسو من الحصار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.