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الرئيسية | خارج الحدود | تأجيل "عرض ترامب العسكري" إلى سنة 2019

تأجيل "عرض ترامب العسكري" إلى سنة 2019

تأجيل "عرض ترامب العسكري" إلى سنة 2019
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 17 غشت 2018 - 19:51

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنه تم تأجيل العرض العسكري الذي أمر بتنظيمه الرئيس دونالد ترامب، وكان من المقرر أن يقام في نونبر المقبل، بمناسبة "يوم المحاربين القدامى".

وجاء قرار تأجيل العرض بعدما تسرب لوسائل الإعلام المحلية أن تكلفته ستصل إلى 92 مليون دولار، إلا أن البنتاغون لم يوضح أسباب الإرجاء.

وذكرت المؤسسة العسكرية نفسها، في بيان، أن "وزارة الدفاع والبيت الأبيض كانا يخططان لتنظيم عرض عسكري تكريما للمحاربين الأمريكيين القدامى، واخترنا في البداية إقامته في العاشر من نونبر 2018 لكننا اتفقنا على تأجليه إلى 2019".

وكان ترامب قد طلب من البنتاغون، في فبراير الماضي، أن يقوم بتنظيم العرض إثر اعجابه السنة الفائتة باستعراض الجيش المقام في باريس، في الرابع من يوليوز 2017، احتفالا بـ"يوم الباستيل"، بعد تلبيته دعوة حضور من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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1 - بوجمعة الجمعة 17 غشت 2018 - 20:27
ان الله عز وجل يهئ الاسباب لشئ ما ان وصول طرانب الى سدة الحكم في الولايات المتحدة فضح كتير من الاشياء ولاسيما الحكام العرب
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