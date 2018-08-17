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الرئيسية | خارج الحدود | شعارات ضد ملك إسبانيا في ذكرى هجمات كتالونيا

شعارات ضد ملك إسبانيا في ذكرى هجمات كتالونيا

شعارات ضد ملك إسبانيا في ذكرى هجمات كتالونيا
هسبريس - إفي
الجمعة 17 غشت 2018 - 14:40

عرضت جماعات استقلالية كتالونية لافتتين كبيرتين لاستقبال ملك إسبانيا فيليبي السادس أثناء مشاركته في إحياء الذكرى الأولى لضحايا الهجمات الإرهابية التي شهدها الإقليم نفسه في 17 غشت من العام الماضي.

وظهرت اللافتة الأولى، في ساحة كتالونيا، شعارا باللغة الإنجليزية يقول: "ملك إسبانيا غير مرحب به في بلاد الكتالونيين"، ودفعت هذه اللافتة مجموعة من المدافعين عن الدستور ووحدة إسبانيا للتظاهر ضد هذه المبادرة، لكنهم تراجعوا بعدها.

وتوجهت الشرطة الكتالونية "موسوس دا اسكوادرا" لإزالة اللافتة، لكن الاستقلاليين قاموا بتعليقها مجددا بحسب تقارير اخبارية.

أما اللافتة الثانية فظهرت بصورة لملك إسبانيا مع نظيره السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وكتب عليها "حروبهم .. أمواتنا".

واعتبر رئيس كاتالونيا، كيم تورا، هذه اللافتات ضمن حرية التعبير، لكنه أبرز في نفس الوقت أن هذا ليس اليوم المناسب للتحدث عن الملك، كونه يوما لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب.

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