24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:13
|06:47
|13:37
|17:13
|20:16
|21:37
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المغرب يسابق الزمن لتقليص نسبة الأمية إلى 10% سنة 2026
- النقل السري بالقصر الصغير
- النقل قبل عيد الأضحى
- دستور 2011 يرفع عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الدولة
- التجارة الإلكترونية تدفع الحكومة إلى مراجعة قانون حماية المستهلك
"گوطيف" .. أكبر مصنع إفريقي للنسيج يتحوّل إلى أطلال بفاس (5.00)
إدارات مغربية تتجاهل آثار العفو الملكي الشامل على مُدانين سابقاً (5.00)
- صفعات لشرطي في "بارَاج" .. "بنت لفشوش" تنكّل بأمنيّي البيضاء - (178)
- هل تقترح الأمم المتحدة مشروع الكونفدرالية حلا لقضية الصحراء؟ - (86)
- "زاخاروفا" تعكس ضبابية الموقف الروسي من قضية الصحراء - (46)
- المغرب يسابق الزمن لتقليص نسبة الأمية إلى 10% سنة 2026 - (44)
- إدارات مغربية تتجاهل آثار العفو الملكي الشامل على مُدانين سابقاً - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وفاة طيار مروحية أثناء إخماد حريق في استراليا
ذكرت الشرطة الاسترالية أن طيارا كان يشارك في إخماد حريق غابات هائل، على الساحل الشرقي لاستراليا، توفي اليوم الجمعة بعد أن تحطمت مركبته الجوية.
وقالت الشرطة إن الشخص الوحيد على متن المروحية، عثر عليه وقد فارق الحياة، بعد وقت قصير من تحطم المروحية المستخدمة في إطفاء الحرائق بضخ المياه، بالقرب من بلدة ودبورن في ولاية نيو ساوث ويلز جنوب البلاد.
ولم تتوافر المزيد من التفاصيل على الفور، لكن وكالة "أسوشيتيد برس" الاسترالية للانباء ذكرت أن المروحية، وهي من طراز "كاواساكي. بي كيه 117" صنعت عام 1994، سقطت على شجرة.
وتسعى ولاية "نيو ساوث ويلز"، التي أعلنت الحكومة الاسبوع الماضي أنها تواجه موجة جفاف بنسبة "مئة بالمئة"، حاليا لاخماد العشرات من حرائق الغابات في مختلف أنحاء الولاية.
وكان الحريق الذي خرج عن نطاق السيطرة بالقرب من بلدة ودبورن، المعروف باسم حريق "جبل كينجيمان" قد انتشر على مساحة حوالي 1700 هكتار حتى صباح اليوم الجمعة.