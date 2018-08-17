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الرئيسية | خارج الحدود | وفاة طيار مروحية أثناء إخماد حريق في استراليا

وفاة طيار مروحية أثناء إخماد حريق في استراليا

وفاة طيار مروحية أثناء إخماد حريق في استراليا
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 17 غشت 2018 - 15:45

ذكرت الشرطة الاسترالية أن طيارا كان يشارك في إخماد حريق غابات هائل، على الساحل الشرقي لاستراليا، توفي اليوم الجمعة بعد أن تحطمت مركبته الجوية.

وقالت الشرطة إن الشخص الوحيد على متن المروحية، عثر عليه وقد فارق الحياة، بعد وقت قصير من تحطم المروحية المستخدمة في إطفاء الحرائق بضخ المياه، بالقرب من بلدة ودبورن في ولاية نيو ساوث ويلز جنوب البلاد.

ولم تتوافر المزيد من التفاصيل على الفور، لكن وكالة "أسوشيتيد برس" الاسترالية للانباء ذكرت أن المروحية، وهي من طراز "كاواساكي. بي كيه 117" صنعت عام 1994، سقطت على شجرة.

وتسعى ولاية "نيو ساوث ويلز"، التي أعلنت الحكومة الاسبوع الماضي أنها تواجه موجة جفاف بنسبة "مئة بالمئة"، حاليا لاخماد العشرات من حرائق الغابات في مختلف أنحاء الولاية.

وكان الحريق الذي خرج عن نطاق السيطرة بالقرب من بلدة ودبورن، المعروف باسم حريق "جبل كينجيمان" قد انتشر على مساحة حوالي 1700 هكتار حتى صباح اليوم الجمعة.

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