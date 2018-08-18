بيونغ يانغ تطالب بإعلان انتهاء الحرب الكورية

هسبريس ـ مُتابعة

دعت كوريا الشمالية الولايات المتحدة الأمريكية إلى الموافقة على إعلان انتهاء الحرب الكورية، وذلك لتمهيد الطريق لسلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، عن الصحيفة الرسمية للحزب الحاكم في كوريا الشمالية "رودونغ سينمون"، أنه "لا يوجد سبب لتجاهل إعلان إنهاء الحرب، إذ أن هذه العملية تعتبر تمهيدية وضرورية لتحقيق الانفراج والسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية".

وشددت الصحيفة على ضرورة تحمل واشنطن المسؤولية والالتزام بهذا الإعلان وسط توقعات بزيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المرتقبة لكوريا الشمالية.

وأضافت أنه "يتعين على مواطني كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية الذين يعيشون في الولايات المتحدة عقد مسيرات للدعوة إلى إعلان نهاية الحرب، كما يتعين على واشنطن تنفيذ تدابير مرحلية ومتزامنة من أجل بناء الثقة المتبادلة وتحقيق انفراجة في الأمن العالمي".

جدير بالذكر أن وسائل الإعلام الرسمية والدعائية الكورية الشمالية أصدرت خلال الأسابيع الماضية مقالات تحث فيها واشنطن على الموافقة على إعلان إنهاء الحرب الكورية وتخفيف العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ.