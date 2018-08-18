إنتاج المحروقات يسجل ارتفاعا في سلطنة عمان

هسبريس ـ مُتابعة

قالت وزارة النفط العمانية، في تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، إن إنتاج البلاد من النفط الخام والمكثفات بلغ في المتوسط 975 ألفا و500 برميل يوميا في يوليوز الماضي.

ووفقا لتغريدات الوزارة فإن السلطنة، وهي ليست عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، أنتجت 973 ألفا و500 برميل يوميا في شهر يونيو المنصرم .