24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1406:4813:3617:1220:1521:36
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. "أمن موكادور" يتدخل لفض اعتصام عمال بمراكش (5.00)

  2. شابّ يجهز على غريمه بطعنة قاتلة بالجديدة (5.00)

  3. "گوطيف" .. أكبر مصنع إفريقي للنسيج يتحوّل إلى أطلال بفاس (5.00)

  4. سائحة سعودية تبدد الصور النمطية السائدة عن المغرب في الخليج (5.00)

  5. إدارات مغربية تتجاهل آثار العفو الملكي الشامل على مُدانين سابقاً (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | إنتاج المحروقات يسجل ارتفاعا في سلطنة عمان

إنتاج المحروقات يسجل ارتفاعا في سلطنة عمان

إنتاج المحروقات يسجل ارتفاعا في سلطنة عمان
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 18 غشت 2018 - 03:53

قالت وزارة النفط العمانية، في تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، إن إنتاج البلاد من النفط الخام والمكثفات بلغ في المتوسط 975 ألفا و500 برميل يوميا في يوليوز الماضي.

ووفقا لتغريدات الوزارة فإن السلطنة، وهي ليست عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، أنتجت 973 ألفا و500 برميل يوميا في شهر يونيو المنصرم .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.