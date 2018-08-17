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كُتّاب وآراء
بوتفليقة يعزل قائدين بارزين في الجيش الجزائري
ّأنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الجمعة، مهام قائدين بارزين في الجيش.
وذكرت مصادر صحفية محلية، أن بوتفليقة أنهى مهام قائد الناحية العسكرية الأولى (الجزائر العاصمة) اللواء لحبيب شنتوف، وكذلك اللواء سعيد باي قائد الناحية العسكرية الثانية (وهران).
وتم تعويض شنتوف، باللواء علي سيدان قائد الأكاديمية العسكرية بشرشال، بينما حل اللواء مفتاح صواب مكان اللواء باي، كما تم تعيين اللواء عجرود، قائدا للناحية السادسة خلفا للواء صواب.
يشار إلى أن بوتفليقة، أقال في وقت سابق، مسؤولين عسكريين بارزين في وزارة الدفاع، بينهم بوجمعة بودواور، مدير المالية، واللواء مقداد بن زيان، مدير الموارد البشرية.