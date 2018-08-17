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كُتّاب وآراء
روسي يعود إلى الحياة بعد أسبوع من جنازته
ظهر مواطن روسي على نحو مفاجئ بعد أسبوع تقريبا من إعلان أسرته وفاته ودفنه، وفقا لما تناقلته اليوم وسائل إعلام محلية.
جرت الواقعة المثيرة للدهشة في مدينة كيميروفو بمنطقة سيبيريا، حيث نشب حريق بأحد المنازل، ليعتقد الجيران أن الساكن ويدعى سيرجي لقى حتفه بالفعل.
وتعرفت شقيقة سيرجي على "رفاته"، لذا باشرت الأسرة بإجراءات الدفن.
لكن بعد تسعة أيام من مراسم الدفن والعزاء، التأم شمل الأسرة مجددا لتناول الطعام معا وتأبين الفقيد الذي "عاد من الموت".
وقال الرجل في تصريحات للصحافة، وهو يعيش بالقرب من مكان نشوب الحريق لكنه لم يصب بأذى، إنه علم بـ"وفاته" عن طريق أحد أصدقاءه الذي رأى قبرا باسمه في إحدى المدافن.
ونتيجة لهذا الخطأ، أصبحت جميع أوراق الهوية بحوزة الروسي لاغية باستثناء شهادة الوفاة، الوحيدة التي تؤكد هويته.