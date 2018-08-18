مدراء سابقون لـ"سي أي إيه" ينتقدون ترامب

هسبريس - أ.ف.ب

وجّه مدراء سابقون لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وستة من أكبر عناصر الاستخبارات، انتقادا غير مسبوق للرئيس دونالد ترامب، على خلفية إلغائه التصريح الأمني لمدير السي آي إيه السابق جون برينان للاطّلاع على المعلومات الحساسة.

وفي بيان مشترك، ندد مدراء سابقون لسي أي إيه، عيّنهم رؤساء جمهوريين وديمقراطيين على السواء، بينهم روبرت غيتس، وجورج تينيت، وبورتر غوس، وليون بانيتا، وديفيد بترايوس، بقرار ترامب إلغاء التصريح الأمني لبرينان.

وأفاد البيان بأن "ما فعله الرئيس في ما يتعلّق بجون برينان وتهديده باتخاذ تدابير مشابهة بحق مسؤولين سابقين آخرين لا علاقة له بمن يجب أو لا يجب أن يتمتع بتصريحات أمنية، وما هو إلا محاولة لخنق حرية التعبير".

ووصف البيان خطوة ترامب بأنها "غير مناسبة ومؤسفة للغاية"؛ وقال موقّعوه: "لم نشهد في السابق استخدام إعطاء تصريح أمني أو إلغائه كوسيلة سياسية، كما هي الحال في هذه القضية".

وبعد أن برر البيت الأبيض إلغاء التصريح الأمني لبرينان، أحد أشد منتقدي ترامب، بسلوكه "الخاطئ"، أقر الرئيس الأمريكي بأن القرار صدر بسبب انتقاداته وتصريحاته حول وجود روابط بين حملة ترامب وروسيا.

وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" أقر ترامب بأن قراره بشان برينان مرتبط بالتحقيق الفدرالي الجاري حول احتمال وجود تواطؤ بين حملته وروسيا للتأثير على مسار الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وقال ترامب: "أدعوها حملة مطاردة ملفّقة..إنها تزوير". وتابع الرئيس الأمريكي: "هؤلاء قادوها"، مضيفا: "أعتقد أنه أمر كان يجب القيام به".

وقوبلت خطوة ترامب بانتقادات واسعة، لاسيما من قبل الأدميرال السابق وليام مكريفن، قائد القوات الخاصة في البحرية الأمريكية التي قضت على زعيم القاعدة أسامة بن لادن.

وقال مكريفن: "من خلال تصرفاتك أحرجتنا في نظر أولادنا وأهنتنا على الساحة الدولية، والأسوأ من كل هذا أنك قسمتنا كأمة".

إلا أن غالبية حلفاء ترامب الجمهوريين دافعوا عن قراره أو امتنعوا عن إدانته بشكل علني.