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الرئيسية | خارج الحدود | المصافحة تمنع الجنسية السويسرية عن مسلمَين

المصافحة تمنع الجنسية السويسرية عن مسلمَين

المصافحة تمنع الجنسية السويسرية عن مسلمَين
هسبريس - متابعة
الجمعة 17 غشت 2018 - 23:01

قررت السلطات السويسرية في كانتون دو فو منع الجنسية عن زوجين مسلمين بسبب رفضهما مصافحة أشخاص من الجنس الآخر والرد على أسئلتهم.

وقال غريغوري جونو، عمدة مدينة لوزان الواقعة على ضفاف بحيرة ليمان لفرانس برس: "اعتبرنا أن مسألة الاندماج لم تتحقق. عندما نريد جنسية بلد ما يجب أن نلتزم بالنظام القانوني والمساواة بين الجنسين".

وعقدت جلسة الاستماع الخاصة بالزوجين اللذين لم يتم كشف جنسيتهما في الربيع، لكن تم إعلان القرار الجمعة.

وقالً أعضاء لجنة التجنيس إن الرجل وزوجته يرفضان مصافحة أشخاص من الجنس الآخر، كما أنهما أبديا ترددا في الإجابة عن أسئلة من رجل أو امرأة، حسب كل حالة.

وقال نائب العمدة، بيار انطوان هيلدبران، الذي كان واحدا من ثلاثة أعضاء حضروا الجلسة، إنه "في غاية الارتياح إزاء هذا القرار"، وأضاف: "أؤكد أنني اقترحت رفض التجنيس، فالدستور والمساواة بين الرجال والنساء يتفوقان على التعصب الأعمى".

وقال جونو إن أمام الزوجين مهلة 30 يومًا لتقديم استئناف.

وهذه ليست المرة الأولى التي يؤدي فيها رفض مصافحة شخص من الجنس الآخر إلى إثارة الجدل في سويسرا؛ ففي العام 2016 قررت إحدى المدارس إعفاء طالبين مسلمين من مصافحة أساتذتهن، وهي ممارسة شائعة في المدارس السويسرية دليلا على الاحترام.

وأثارت القضية جدلا في البلاد، وتم إلغاء الإعفاء في النهاية في ماي.

وبعد شهر، تم تغريم والد مسلم مبلغ 3700 أورو لرفضه إرسال بناته إلى دروس السباحة في المدرسة.

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