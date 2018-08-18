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كُتّاب وآراء
حرائق الغابات تهدد آلاف المواطنين في كندا
حذرت السلطات الكندية عشرات الآلاف من الأشخاص في غرب البلاد من أنهم سيضطرون لترك منازلهم خلال الساعات القليلة القادمة بسبب حرائق الغابات التي التهمت حتى هذه اللحظة حوالي 680 كلم مربع من الغابات.
وتراقب السلطات ظروف الطقس لتحديد ما إذا كان من الضروري إجلاء آلاف السكان ونحو 200 رجل إطفاء -أغلبيتهم من المكسيك- من مقاطعة كولومبيا البريطانية الشمالية، على ساحل المحيط الهادئ لكندا.
وتمثل الرياح الخطر الرئيسي في تلك الحرائق، حيث حذر خبراء الطقس من أن سرعة الرياح من الممكن أن تبلغ 40 كيلومترا في الساعة بالقرب من مدينة برينس جورج، وهي تاسع مدن المقاطعة وتضم أكثر من 65 ألف مواطن وتقع على بعد 800 كلم شمال مدينة فانكوفر.
وحذرت وزارة الموارد الطبيعية الكندية من أن سرعة ومسار الرياح يمكن أن تتسبب في "حريق واسع الانتشار"، والذي يتميز بتقدمه السريع وغير المتوقع عبر قمم الأشجار.
ويواجه نحو ثلاثة آلاف و400 إطفائي -المئات منهم أتوا من أستراليا والمكسيك ونيوزيلندا- تلك الحرائق التي اشتعلت في البلاد.