تقرير للبنتاغون الأمريكي يغضب الجيش الصيني

هسبريس - رويترز

قدمت وزارة الدفاع الصينية شكوى للولايات المتحدة بشأن تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، معتبرة أنه "مجرد تكهنات".

وصدر هذا التقرير في وقت تتزايد فيه حدة التوترات بين الصين وأمريكا بسبب التجارة، وورد فيه أن الجيش الصيني يتدرب لتوجيه ضربات للولايات المتحدة وحلفائها، كما سلط الضوء على جهود الصين لزيادة نفوذها العالمي بإنفاق دفاعي قدره البنتاغون بأنه تجاوز 190 مليار دولار في 2017.

وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن تقرير البنتاغون أساء تفسير نوايا الصين الاستراتيجية وضخم "ما يسمى بالتهديد العسكري الصيني". وأضافت أن "الجيش الصيني يبدي اعتراضه التام على هذا وقدم احتجاجات قوية للجانب الأمريكي".

وقالت الوزارة إن الصين تقوم بتنمية سلمية وتنتهج استراتيجية وطنية دفاعية وهي تساهم بشكل دائم في السلام العالمي وحامية للنظام العالمي.

وأضافت أن "تعزيز الجيش الصيني للتحديث يهدف إلى حماية سيادة البلاد وأمنها ومصالحها التنموية بالإضافة إلى السلام والاستقرار والازدهار العالمي.