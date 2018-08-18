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الرئيسية | خارج الحدود | تقرير للبنتاغون الأمريكي يغضب الجيش الصيني

تقرير للبنتاغون الأمريكي يغضب الجيش الصيني

تقرير للبنتاغون الأمريكي يغضب الجيش الصيني
هسبريس - رويترز
السبت 18 غشت 2018 - 13:25

قدمت وزارة الدفاع الصينية شكوى للولايات المتحدة بشأن تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، معتبرة أنه "مجرد تكهنات".

وصدر هذا التقرير في وقت تتزايد فيه حدة التوترات بين الصين وأمريكا بسبب التجارة، وورد فيه أن الجيش الصيني يتدرب لتوجيه ضربات للولايات المتحدة وحلفائها، كما سلط الضوء على جهود الصين لزيادة نفوذها العالمي بإنفاق دفاعي قدره البنتاغون بأنه تجاوز 190 مليار دولار في 2017.

وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن تقرير البنتاغون أساء تفسير نوايا الصين الاستراتيجية وضخم "ما يسمى بالتهديد العسكري الصيني". وأضافت أن "الجيش الصيني يبدي اعتراضه التام على هذا وقدم احتجاجات قوية للجانب الأمريكي".

وقالت الوزارة إن الصين تقوم بتنمية سلمية وتنتهج استراتيجية وطنية دفاعية وهي تساهم بشكل دائم في السلام العالمي وحامية للنظام العالمي.

وأضافت أن "تعزيز الجيش الصيني للتحديث يهدف إلى حماية سيادة البلاد وأمنها ومصالحها التنموية بالإضافة إلى السلام والاستقرار والازدهار العالمي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مغاربي السبت 18 غشت 2018 - 14:04
قريبا ستنكشف الاضواء المزيفة للويلات المتحدة الأمريكية التي تسلطت على عرش العالم.
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2 - hdou السبت 18 غشت 2018 - 14:39
انها الحاسة السادسة أو ما يسمى (بالحدس ) حرب عالمية اتية لا محالة بين الامركان وحلفاؤها ضد الصين ايران روسيا كوريا شمالية والخاسر الأكبر هم الشرق الاوسط ايران والدول العربية بما فيها السعودية اما المغرب فهناك الطاف إلهية ورجال سبحان الله ونتمنى السلام السلام كل هده المصائب العرب هم من سيؤدون ثمنها نساءل الله السلام السلام امين
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3 - زكرياء المغربي السبت 18 غشت 2018 - 14:52
الولايات المتحدة الأمريكية لا تقدر على الصين لأنها قوة عالمية الأولى إقتصاديا و قوة عسكرية ضخمة والعالم قريبا سيعرف النظام الأمريكي عن حقيقته أمريكا مارست ضغوط إقتصادية خانقة على كوريا الشمالية وتحاول ممارسة الضغوطات على تركيا و روسيا و إيران أمريكا لا تسوى شيء
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