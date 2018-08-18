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كُتّاب وآراء
إيران تنفذ الإعدام في حق ستة متورطين والسرقة
نفّذت السلطلات الإيرانية، صباح اليوم السبت، حكم الإعدام بحق 6 أشخاص بتهمة تأسيس عصابة للنهب والسرقة، في مدينة "مشهد" شمال شرقي البلاد.
ونقل التلفزيون الرسمي، عن نائب المدعي العام في مشهد القاضي حسن حيدري، قوله إن تنفيذ حكم الإعدام جرى بعد موافقة محكمة العدل العليا على القرار الصادر بحق الأشخاص الـ6 عن الفرع 4 من المحكمة الثورية بإيران.
وأشار حيدري إلى أن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا محتاجين، وأن زعيم العصابة كان يعمل سابقًا في مجال المجوهرات وكان يعرف تجارًا في نفس المجال.
وقال إن العصابة سرقت مؤخرًا 4 كيلوغرامات من الذهب من مواطن كان مسافراً من مشهد إلى طهران.
وأكّد أن عقوبات الإعدام يجب أن تكون درسًا لكل شخص يخل بأمن وسلامة المجتمع ويسعى إلى سرقة أموال الآخرين