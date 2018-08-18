وفاة كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة

هسبريس - رويترز

أعلنت مؤسسة كوفي عنان، اليوم السبت، وفاة عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة الحائز على جائزة نوبل للسلام.

وقال مصدران مقربان من عنان (80 عاما) الذي يحمل الجنسية الغانية إنه توفي في مستشفى في بيرن بسويسرا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وتولى الدبلوماسي الغاني السابق أمانة الأمم المتحدة فى الفترة من 1997 إلى 2006.