24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:14
|06:48
|13:36
|17:12
|20:15
|21:36
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بلافريج: هذا حكم الاشتراك في الأضحية .. والإنابة عند الذبح
- هدم مسجد سوق بمدينة إنزكان يصل إلى القضاء
- "أمن موكادور" يتدخل لفض اعتصام عمال بمراكش
- مصريون يلجؤون إلى "صكوك الأضاحي" لمواجهة ارتفاع الأسعار
- الجزائر تغري لوبيات أمريكية لدعم جبهة البوليساريو الانفصالية
رفض مصافحة الجنس الآخر يحرم من الوظيفة والجنسية في أوروبا (5.00)
- "سنطرال" تعتزمُ تخفيض ثمن الحليب بـ60 سنتيما للتر الواحد - (213)
- "الماستر مُقابل المال".. فضيحة جديدة تهز الجامعة المغربية - (125)
- المغرب يرفض مقترحات شبيهة بـ"الكُومنولث" لحل نزاع الصحراء - (88)
- الجزائر تغري لوبيات أمريكية لدعم جبهة البوليساريو الانفصالية - (77)
- المغرب يُعيد تنظيم قانون الخدمة العسكرية بعد حذفه سنة 2007 - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مادورو يهز الاقتصاد الفنزويلي بإجراءات جديدة
هز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اقتصاد بلاده بالإعلان عن عدة إجراءات تدخل حيز التنفيذ خلال الساعات القادمة، وسط حالة من الشكوك بين المواطنين الذين لم يستوعبوا بعد التحويل النقدي الذي سيبدأ تطبيقه يوم الاثنين.
وأمر مادورو بزيادة الحد الأدنى للأجور 35 ضعفا مقارنة بالحالي، ما يعادل 723 أو 45 دولار، بحسب سعر الصرف الرسمي وفي السوق السوداء.
وأوضح أن "البترو" (العملة الفنزويلية الافتراضية المدعومة بالنفط) ستبلغ قيمتها ثلاثة آلاف و600 بوليفار سيادي (ألف و446 أو 89.7 دولار)، وأكد أن هذه الآلية ستكون المرجع للعملة الجديدة "البوليفار السيادي" الذي سيبدأ التداول به رسميا اعتبارا من بعد غد الاثنين.
وأعلن الرئيس الفنزويلي أن الدولة ستتحمل لمدة 90 يوما الفارق الناجم عن زيادة الحد الأدنى للأجور في جميع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حتى لا يكون لها تأثير على التضخم.
كما قرر مادورو أن يسلم للجمعية التأسيسية للدستور مشروع إصلاحات يضم عدة قوانين لخلق نظام ضريبي جديد سيجري من خلاله رفع الضرائب.
وأوضح الرئيس أن هذا الإصلاح الضريبي يهدف إلى "زيادة التحصيل من أجل خفض العجز الضريبي وتجنب تدهور القدرة الشرائية".
وفي نفس الوقت، ينتظر المواطنون بتشكك وحيرة تطبيق التحويل النقدي الذي تقرر رسميا وتأجل ثلاث مرات من جانب الحكومة، لكنه سيدخل أخيرا حيز التنفيذ بعد غد الاثنين وستكون العملة الجديدة هي البوليفار السيادي، وهي عبارة عن البوليفار القديم محذوفة منه خمسة أصفار.
ويأتي تطبيق هذا الإجراء في خضم حالة التضخم الجامح الذي قد يصل إلى مليون بالمئة نهاية هذا العام، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
وعلى الرغم من ذلك، وضعت الدولة كل طاقتها لتطبيق هذه الآلية الجديدة من أجل "زيادة توافر السيولة وتسهيل المعاملات الاقتصادية والتجارية للفنزويليين"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلد الكاريبي.
وزادت كل هذه الإجراءات من شكوك المواطنين الذين سيتعين عليهم التأقلم مع هذه التغيرات الاقتصادية التي تأتي في إطار "برنامج للتعافي والنمو والتوسع الاقتصادي" التي تروج لها الحكومة وتسعى لفرضها بدعم الشرطة والجيش.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
إمنح بلدا لمعتوه تحصل الكوارث و المصائب، و كل ما لا يمكن توقعه شرور !!!!!!!!!!!!!!