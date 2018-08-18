الصين تدعم تركيا في أزمة الانهيار التاريخي لليرة

هسبريس - متابعة

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن تركيا "قادرة على تجاوز صعوباتها الاقتصادية المؤقتة"، مطالبة بإقامة حوار بين أنقرة وواشنطن لحل الخلافات، في أول تصريح رسمي لبكين عقب هبوط الليرة التركية والذي تنسبه السلطات التركية إلى الضغوط الأمريكية.

وأبرز المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانج في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة أن الصين تتابع عن كثب الوضع في تركيا، البلد الذي يعد "سوقا ناشئا مهما" يحظى وضعها بأهمية من أجل "السلام والاستقرار في المنطقة".

ولم يؤكد البيان الأنباء الخاصة باتفاق محتمل بين تركيا وبنك ICBC الصيني الحكومي لإمداد أنقرة بمساعدة تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات و800 مليون دولار، رغم أنه أشار إلى أن الصين تدعم "شركات من كلا البلدين في أعمالها وخطط التعاون".

جدير بالذكر أن الليرة التركية هبطت قيمتها الأسبوع الماضي لمستويات تاريخية، وهو الأمر الذي تفاقم على خلفية التوترات بين الولايات المتحدة وتركيا مما أدى إلى فرض ضرائب متبادلة على الجمارك التجارية.

وترتبط بكين بعلاقة جمركية مشابهة مع واشنطن على مدار العام الجاري، مع أن وفدا من البلد الآسيوي سيسافر قريبا إلى الولايات المتحدة لمحاولة التفاوض على هدنة في الحرب التجارية.