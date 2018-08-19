سطوة الجيش .. عبء ثقيل يواجه "عمران خان"

ضياء خان من إسلام آباد*

أدى عمران خان نجم الكريكيت السابق اليمين الدستورية، أمس السبت، ليصبح رئيسا جديدا للوزراء في باكستان، بعد فوز حزبه في الانتخابات المثيرة للجدل الشهر الماضي، بسبب ما تردد عن تدخل مزعوم من الجيش.

وأدى خان اليمين الدستورية أمام الرئيس الباكستاني ممنون حسين في احتفال بالعاصمة إسلام آباد، بحضور قادة سياسيين وعسكريين ونجوم رياضة ودبلوماسيين سابقين.

تعد تلك المرة الاولى التي يقود فيها خان بلاده سياسيا، ولكن سبق له ان وضعها فى الصدارة رياضيا فى كأس العالم للكريكيت عام 1992.

بدأ خان السباق على المضمار السياسي قبل عشرين عاما واضعا نصب عينيه منصب رئيس الوزراء، ليتولى مهمة تتسم بالصعوبة نظرا لما يكتنفها من تحديات دبلوماسية واقتصادية، بينما تعانى باكستان من حالة عدم استقرار مزمنة وعنف يثيره المسلحون الإسلاميون.

يتحمل خان المسؤولية في إسلام آباد، في وقت يعاني فيه الحساب الجاري من عجز متصاعد، وأزمة طاقة قائمة منذ وقت طويل، تلك ستكون بمثابة اختبارات مبكرة لمهاراته في قيادة السفينة الباكستانية عبر امواج متلاطمة.

ومع ذلك، يعتقد الكثيرون من الخبراء ان أبرز التحديات التي يواجهها خان تتمثل في الخروج من تحت العباءة العسكرية، إذا اراد إحداث تحول في باكستان.

يقول المحلل السياسي ريحان ساروار:" إن ما نظر إليه على أنه نقطة قوة في فوزه(خان) بالانتخابات، سوف يتحول الآن إلى عبء ثقيل" مشيرا إلى دعم الجيش المزعوم له في الانتخابات.

ويضيف ساروار، المحاضر في العلوم السياسية بجامعة سارهاد في بيشاور، قائلا:" سوف يتعين عليه أن يثبت أنه قادر على اتخاذ قرارات مستقلة".

وتثور مزاعم على نطاق واسع بأن الجيش الباكستاني القوي، الذي حكم البلاد على مدى نصف تاريخها منذ الاستقلال، تلاعب في انتخابات 25 يوليوز الماضي لمساعدة حزب حركة العدالة الباكستاني الذي يقوده عمران خان في الانتخابات.

يوصف خان من جانب خصومه بأنه أداة بيد الجيش القوى الذي وضعه في سدة الحكم ليكون بمثابة واجهة مدنية له لمواصلة هيمنته على الحكم، دون التعرض لمحاولة انقلاب مباشر مثلما حدث في الماضي.

ويمضي ساروار قائلا:" ان نجاح خان في مهمته سوف يعتمد على مدى الوقت الذي سوف يستغرقه في التخلص من نفوذ الجيش".

يتعين على خان أن يبدى استقلاله من اجل تحسين العلاقات مع الهند وافغانستان، وهما الجارتان اللتان تتهمان باكستان باستخدام المسلحين الاسلاميين ضدهما.

لقد أعلن خان في الكلمة التي القاها بمناسبه فوزه في الانتخابات أنه سوف يسعى من أجل إقامة علاقات افضل مع جارته الهند المسلحة نوويا.

ربما يضع هذا التعهد خان في موقف صعب مع الجيش الباكستاني، الذي ينظر إلى الهند على انها عدو لدود، حيث عارض الجيش خطوة رئيس الوزراء السابق نواز شريف، عندما قرر المشاركة في تنصيب نظيره الهندي ناريندرا مودى عام 2014.

لقد ناقش حزب خان في البداية دعوة مودي للمشاركة في احتفالات تنصيبه، ولكنه قرر في نهاية المطاف التخلي عن ذلك، في خطوة وصفها منتقدون بأنها أول استسلام لسياسات الجيش.

يقول محلل شؤون الدفاع طلعت مسعود، الذي كان يعمل برتبة جنرال في الجيش الباكستاني: "إن الجيش يهيمن على الوضع وسوف يبقى كذلك".

وأضاف: "أعتقد أن خان سوف ينتظر ستة أشهر قبل أن يبدأ في إثبات ذاته، فيما يتعلق بموضوعات السياسة الخارجية".

ومن جانبه، يقول الخبير الاقتصادي أجمل خان، إن تطبيع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الهند يعد هو الخيار الوحيد امام باكستان، إذا أرادت الخروج من الأزمة الاقتصادية، وأضاف:" أن التجارة الإقليمية يمكن أن تساعد باكستان تجاوز نسب العجز المالي الهائلة".

وسجل معدل العجز في الحساب الجاري بباكستان 16 مليار دولار في العام المالي الذي انتهى في يونيو الماضي، وهو الأعلى في تاريخها.

لقد ارتفع العجز المالي إلى أكثر من 6% من الدخل القومي، مما اضطر إسلام آباد إلى التوجه نحو الاقتراض من المانحين الدوليين، مثل صندوق النقد الدولي.

وفي الوقت الذي تخطط فيه الإدارة الجديدة في باكستان من أجل الحصول على حزمة إنقاذ مالي تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تحذر الولايات المتحدة من مغبة استخدام هذه الأموال في سداد القروض الصينية.

يعد الحصول على مزيد من القروض من الصين، التي هي بصدد التعهد ببناء مشروعات في باكستان تقدر قيمتها بـ 62 مليار دولار من بينها طريق تجارة بري وبحري يصل إلى الأسواق في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، يعد الخيار الذي يتم دراسته حاليا بعد اعتراض الولايات المتحدة على قرض صندوق النقد الدولي.

يقول مسعود: "إنه وضع يبعث على القلق البالغ. إنه سيكون اختبارا لقدرة خان على تحقيق التوازن في العلاقات مع الولايات المتحدة والصين".

لقد اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باكستان بدعم المسلحين في استراتيجيته القومية الجديدة عام 2017 وقام بعد ذلك بخفض حجم المساعدات المالية لها، وأصدر أوامره مؤخرا بتجميد برنامج قائم منذ عقود لتدريب افراد القوات المسلحة الباكستانية على يد وزارة الدفاع الامريكية.

يقول مسعود: "إن الولايات المتحدة تشعر بالغضب وتريد من باكستان مساعدتها في أفغانستان.. إصلاح العلاقات مع واشنطن سوف يتطلب قدرا كبيرا من المهارة".