الحكومة الألمانية تعتزم تشكيل مجلس للرقمنة

هسبريس - د.ب.أ

تعتزم الحكومة الألمانية تشكيل مجلس من الخبراء في مجال الرقمنة، لمساعدة الحكومة في المستقبل على تطوير هذا المجال.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في رسالتها الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت، أن "مجلس الرقمنة" سيكون هيئة قوية تضم عشرة خبراء في هذا المجال، بغرض تحفيز الحكومة على تطوير هذا القطاع.

وأضافت ميركل: "أنا على قناعة بأنه بإمكاننا المواكبة في هذا المجال، إذا بحثنا دائما، خلال اضطلعنا بمهامنا الحكومية ،عن الإرشاد من الخارج".

وأوضحت المستشارة الألمانية أن هذا المجلس سيضم خبراء من مجالات مختلفة في الرقمنة، معربة في الوقت نفسه عن قناعتها بأن عمل هذا المجلس سينتج عنه الكثير من الأفكار الجديدة.