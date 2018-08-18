أردوغان يخلف نفسه على رأس "العدالة والتنمية"

هسبريس - متابعة

أعاد حزب العدالة والتنمية التركي، اليوم السبت، انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان لزعامة الحزب من جديد، جاء ذلك خلال المؤتمر السادس لحزب العدالة والتنمية المنعقد في العاصمة أنقرة.

ونال أردوغان جميع الأصوات الصحيحة لمندوبي الحزب المُشاركين في الجلسة، وبلغت 1380، فيما أُلغي صوت واحد، حسب ما أعلن رئيس المؤتمر، محمد علي شاهين.

وتغيّب عن المؤتمر 76 مندوبًا؛ إذ يبلغ مجموعهم 1457، يمثلون جميع ولايات البلاد.

يذكر أن أردوغان أسس حزب العدالة والتنمية عام 2001، وتولى قيادته حتى 2014، حيث استقال منه بسبب ترشحه لرئاسة البلاد، بموجب الدستور، الذي ينص على عدم انتساب الرئيس لأي حزب سياسي، قبل التعديلات الدستورية الأخيرة.

وفي أيار ماي 2017، أعاد الحزب انتخاب اردوغان، رئيسًا له خلال مؤتمره العام الاستثنائي الثالث في أنقرة، بناء على التعديلات الدستورية التي صوت الناخبون الأتراك لصالحها في استفتاء 16 أبريل 2017، والتي تسمح لرئيس الجمهورية بأن يكون حزبيًّا.