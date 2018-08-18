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الرئيسية | خارج الحدود | أردوغان يخلف نفسه على رأس "العدالة والتنمية"

أردوغان يخلف نفسه على رأس "العدالة والتنمية"

أردوغان يخلف نفسه على رأس "العدالة والتنمية"
هسبريس - متابعة
السبت 18 غشت 2018 - 15:55

أعاد حزب العدالة والتنمية التركي، اليوم السبت، انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان لزعامة الحزب من جديد، جاء ذلك خلال المؤتمر السادس لحزب العدالة والتنمية المنعقد في العاصمة أنقرة.

ونال أردوغان جميع الأصوات الصحيحة لمندوبي الحزب المُشاركين في الجلسة، وبلغت 1380، فيما أُلغي صوت واحد، حسب ما أعلن رئيس المؤتمر، محمد علي شاهين.

وتغيّب عن المؤتمر 76 مندوبًا؛ إذ يبلغ مجموعهم 1457، يمثلون جميع ولايات البلاد.

يذكر أن أردوغان أسس حزب العدالة والتنمية عام 2001، وتولى قيادته حتى 2014، حيث استقال منه بسبب ترشحه لرئاسة البلاد، بموجب الدستور، الذي ينص على عدم انتساب الرئيس لأي حزب سياسي، قبل التعديلات الدستورية الأخيرة.

وفي أيار ماي 2017، أعاد الحزب انتخاب اردوغان، رئيسًا له خلال مؤتمره العام الاستثنائي الثالث في أنقرة، بناء على التعديلات الدستورية التي صوت الناخبون الأتراك لصالحها في استفتاء 16 أبريل 2017، والتي تسمح لرئيس الجمهورية بأن يكون حزبيًّا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربية صحراوية بكل فخر السبت 18 غشت 2018 - 16:17
الرجل المناسب في المكان المناسب
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3
2 - سعيد السبت 18 غشت 2018 - 16:19
هده النتاءج لاتكون الا في الدول المتخلفة او الشمولية...وهدت خطر ! نتاءج تظكرنا بهتلر ...!
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-9
3 - faysal imzouren السبت 18 غشت 2018 - 16:24
دكتاتور بمعنى الكلمة، الاخوان المسلمين كلهم عماو معرفت اشمن عقل باش كيفكرو واستسمح
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-2
4 - هشام كولميمة السبت 18 غشت 2018 - 16:24
لماذا "المسلمون"لا يحبون التغيير؟لأنهم ببساطة لا ينتجون،فكر النقل و إبعاد العقل و الشخصنة و العبودية (العبد هو من يطرده سيده و يبحث عن سيد آخر).فحتى لو امتنع أردوغان عن الترشيح سيصوتون عليه بالإجماع.ههههههههه.
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-2
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