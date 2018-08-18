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حجاج بيت الله الحرام يتوافدون على مشعر منى لقضاء يوم التروية

حجاج بيت الله الحرام يتوافدون على مشعر منى لقضاء يوم التروية
هسبريس - متابعة
السبت 18 غشت 2018 - 19:40

يتوافد حجاج بيت الله الحرام غدا الأحد، الموافق ثامن ذي الحجة، إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، محرمين على اختلاف نسكهم - متمتعين وقارنين ومفردين - إلى صعيد منى اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

ويستعد ضيوف الرحمان للتوجه غدا إلى منى، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها الجهات المعنية بشؤون الحج في السعودية "لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم وشعائرهم بكل يسر وسهولة".

وأعدت قيادة أمن الحج السعودية خطة متكاملة لتسهيل عملية تصعيد الحجاج إلى مشعر منى ركزت على توفير مظلة الأمن والأمان وتحقيق السلامة واليسر على جميع الطرق التي يسلكها الحجاج من مكة المكرمة إلى منى، إضافة إلى تنظيم عملية حركة المشاة لمشعر منى.

وأكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمكة المكرمة، أن الجهات المعنية جاهزة لتصعيد الحجاج غدا إلى منى، وهي "على أهبة الاستعداد لتنفيذ مهامها لتسهيل حركة حجاج بيت الله الحرام وتنقلهم بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وعلى شبكة الطرق التي تؤدي إلى المشاعر المقدسة والطرق داخل المشاعر".

وقال إن "المهمة تقتضي في الثامن من ذي الحجة تمكين أكثر من مليوني حاج للتحرك من مكة المكرمة إلى منى، والتوجه في التاسع إلى مشعر عرفات للوقوف بعرفة، ثم النفرة إلى مزدلفة والعودة إلى مشعر منى".

وأوضح أن تلك العملية تستغرق حوالي 48 ساعة من فجر اليوم الثامن حتى فجر اليوم العاشر، ويتم خلالها انتقال الحجاج من مكة إلى المشاعر، ثم الوقوف بعرفة ثم النفرة بعد مغرب التاسع من ذي الحجة والعودة إلى مشعر مزدلفة، ثم منى، وتبدأ عمليات رمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة.

يذكر أن آخر فوج الحجاج المغاربة إلى الديار المقدسة، الذين يقدر عددهم الإجمالي بنحو 32 ألفا حاجا وحاجة، وصل إلى الديار المقدسة أول أمس الخميس، واستقروا في مقرات الإقامة والإيواء المخصصة لهم في مكة المكرمة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، في وقت سابق، أنها أنهت ترتيبات قدوم نحو مليوني حاج وحاجة من أكثر من 80 دولة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متتبع 01 السبت 18 غشت 2018 - 20:17
اللهم تقبل من جميع المسلمين أداء هذا الركن من أركان الإسلام؛ و يسر أمورنا أجمعين! آمين
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2 - Amin السبت 18 غشت 2018 - 20:27
حج مبرور وسعي مشكور و ذنب مغفور بإذن الله تعالى وبركاته. اللهم لا تحرم اي مسلم زيارة تلك البقاع المقدسة. و لا تنسوا الدعاء و الاستغفار للجميع في هذه الأيام المباركة.
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3 - mohamed السبت 18 غشت 2018 - 20:33
اللهم اجعله حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً وعملاً مقبولاً وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور....
....
احتراما لهذه الشعيرة والركن من أركان الاسلام. الذي له موقف ضد هذه الشعيرة يحتفظ به لنفسه
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4 - زكرياء المغربي السبت 18 غشت 2018 - 20:33
المملكة العربية السعودية خلال السنوات القادمة قد ترسل طلب إلى حكومة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المحتل تدعو فيه إلى توافد المواطنيين الإسرائيليين إلى أداء فريضة الحج لكي ترضي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإقامة علاقات التعاون مع الكيان الصهيوني المحتل وطمس شيء إسمه فلسطين و شعبها
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5 - مصطفى السبت 18 غشت 2018 - 20:56
بالتوفيق أنشاء الله لجميع الحجاج، نحن في هذه الاثناء في انتظار الحافلة قصد التوجه من مقر اقامتنا بمكة المكرمة نحو منى. لقد رأيت بعض الحجاج ينطلقون بعد صلاة العشاء. اثمنى للجميع زيارة هذه الأماكن المقدسة. عيدكم مبارك سعيد. مصطفى
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6 - mehdi Frankfurt السبت 18 غشت 2018 - 20:58
سبحان الله المغاربة غير كيشكيو ويبكيو الحليب غالي التعليم مكفس الصحة مني كتجي الحج وخا خوه حداه كيقاصي وتلقى فالعائلة عندو اليتامى والمساكين والله ميرحمهم ويمشي بدوك الفلوس الحج حرام والله حتى حرام
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