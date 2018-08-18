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الرئيسية | خارج الحدود | شبكة للاتجار بالأعضاء البشرية تخطف طفلة مغربية جنوب إسبانيا

شبكة للاتجار بالأعضاء البشرية تخطف طفلة مغربية جنوب إسبانيا

شبكة للاتجار بالأعضاء البشرية تخطف طفلة مغربية جنوب إسبانيا
هسبريس من إسبانيا
السبت 18 غشت 2018 - 20:15

عرفت منطقة كوسطا ديل صول الإسبانية، في الآونة الأخيرة، وقوع حالات اختطاف متعدّدة، استهدفت بالأساس الأطفال الصغار من أجل المتاجرة في أعضائهم.

وأوضحت مصادر هسبريس أن شبكة متخصصة في الاتجار بالأعضاء البشرية تستغل توافد العائلات على منطقة كوسطا ديل صول، خاصة خلال الفترة الصيفية، وتعمل على اختطاف أطفالها بطرق مختلفة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الواقفين وراء عمليات الاختطاف يستهدفون الأطفال من مختلف الجنسيات، كانت ضمنهم طفلة مغربية لم تتجاوز بعد سنتها السابعة، جرى اختطافها قبل يومين بمدينة فونخيرولا.

وعن الطريقة التي تعتمدها عناصر الشبكة الإجرامية المتخصصة في اختطاف الأطفال، أفادت مصادر الجريدة أن الجناة يتربّصون بالعائلات، التي تقصد المراكز التجارية الكبرى "المولات"، وفي غفلة منها يتعرّض أطفالها للاختطاف.

وزادت المصادر ذاتها أن الجناة يأخذون أحيانا الطفل المُختطَف إلى أحد المرافق الصحية بالمركز التجاري عينه، ويخدرونه ويحلقون رأسه ويغيّرون ملابسه، حتى لا تتمكن أسرته من التعرف عليه، ثم يقومون بإخراجه ونقله إلى وجهة مجهولة.

وبخصوص ردود أفعال المصالح الأمنية الإسبانية، أكّدت مصادر الجريدة أن السلطات الأمنية تكتفي بدور المتفرج رغم استفحال الظاهرة، وأحيانا تتفاعل مع بعض الوقائع، لكن ذلك لا يتم بالسرعة والفعالية المطلوبتين.

يُشار إلى أن منطقة كوسطا ديل صول الإسبانية تتميز بكثرة منتجعاتها السياحية، وتعتبر من أشهر الأماكن الشعبية لقضاء العطلة بإسبانيا،وهو ما يدفع عائلات أوربية وأخرى من شمال إفريقيا إلى قضاء الفترة الصيفية بها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - حكرة السبت 18 غشت 2018 - 20:33
لو كانت طفلة إسبانية لقامة القيامة على المغرب ومسؤوليه وربما سيكون تدخل عسكريا سيكلف المملكة مغربية خسائر فادحة.
ولكن مجرد طفلة مغربية لا تساوي شيئا.
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9
2 - No name السبت 18 غشت 2018 - 20:37
الله يحفظ وليداتنا و يحميهم من ولاد الحرام. علاش مايديرو شي خطة. مثلا يشد طفلو يزرعو تحت الجلد gps و يخليوهم يخطفوه. بمجرد ما يوصلو للمكان المعلوم. يهجمو على العصابة و يشدوهم.
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2
3 - زكرياء المغربي السبت 18 غشت 2018 - 20:48
النظام الإسباني لا يقدم شيء في مصلحة الجالية المسلمة خصوصا المغاربة سيكتفون بدور المتفرج ولا يفعلون شيء لصالح الطفلة المغربية المختطفة مع العلم أن المخابرات المغربية جنبت إسبانيا هجمات إرهابية عديدة كانت تستهدف مواطنيين إسبان و أجانب في العاصمة مدريد و برشلونة على المغرب أخد الحيطة والحذر تجاه إسبانيا
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2
4 - مواطن مغربي السبت 18 غشت 2018 - 20:50
الله يعز الحموشي ومدير الابحات القضاءية الخيام .الى مشاو الى اسبانيا مايفوتوش 24 ساعة حتى يفكو هاد الشبكة الاجرامية
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-3
5 - رشيد من فرنسا مغربي السبت 18 غشت 2018 - 20:53
السلطات الأمنية تكتفي بدور المتفرج.
حتى عندنا في المغرب يتم سرقة شخص ما من طرف المشرملين ويتم تمزيق وجه والشرطة والاسعاف في خبر كان ، بدون أن نتحدث عن حكام البلد الذي أصبح دورهم دور المتفرج وهم متفرجون في الشعب يموت في صمت بسبب الحكرة والتهميش والزرواطة ، وأصبح دور الحكام تهريب الثروة إلى بنما ، وشكرا هسبريس
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6
6 - هرو هولاكو السبت 18 غشت 2018 - 20:54
لو تم اختطاف طفل إسباني بإحدى دول شمال إفريقيا لوصف المختطفين بالإرهابيين والدواعش والمتطرفين والبربر وما إلى دلك من الأوصاف ويتهم الأمن فيها بالتقصير والإهمال. ثم مسألة أخرى أين هي كاميرات المراقبة في مثل المراكز التجارية. أم أن تلك الكاميرات نصبت في كل مكان لضبط الإرهابيين الدين يعتدون على مواطنيهم فقط. يجب أن يكون هناك رد فعل سريع من طرف الحكومة لدى نظيرتها الإسبانية للبحث عن الطفلة المغربية وإلقاء القبض على الجناة مهما كانت جنسياتهم.
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7 - ابنتي السبت 18 غشت 2018 - 20:58
يعرفون ان اطفال المغرب وشمال افريقيا لاقيمة لهم في بلذانهم ولن يخلق ضجة .لواختطفوا طفلة اسبانية :ستنزل الصحف والاذعات وتؤذي الي استقالة الحكومة..(اين وزير الهجرة المغربي واين اللوبي المغربي باسبانيا.)..سيقولون هاكوا طفل حماد وحتي محماد..لنا فائض في اطفال شوارع..
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8 - وكواك الحق السبت 18 غشت 2018 - 20:59
لاحول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
و ترى الأسر الميسورة المغربية لم تعد ترضى بشواطئ تطوان و طنجة و بدأت تسافر في موضة جديدة نحو إسبانيا و باريس ....
إوا احضيوا وليداتكوم من هاد القتلة الإرهابيين الذين لا يملكون ذرة إيمان أو إنسانية
حفظ الله أطفالنا و أنفسنا أينما حللنا يا رب
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9 - قارئ السبت 18 غشت 2018 - 20:59
لا حول و لا قوة إلا بالله، واش هاد المختطفين ماعندهوم لار حمة و لا شفقة، يحسن عوان العائلات لي تخطفو ليهم ولادهم.
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10 - youssef السبت 18 غشت 2018 - 21:00
كذب و هراء. قد تتعوض للسرقة نعم ولا كن الاختطاف في سوق تجاري هو كذب
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