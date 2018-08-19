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زلزال قوي يضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية
الأحد 19 غشت 2018 - 10:34
ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريشتر اليوم الأحد جزيرة لومبوك، التي مازالت تتعافي من الزلزال الذي أودى بحياة المئات مطلع هذا الشهر.
وكان مركز الزلزال على عمق 32 كيلومترا في إيست لومبوك، المنطقة الأكثر تضررا من الزلزال الذي وقع في الخامس من غشت الجاري، وذلك بحسب ما قالته الوكالة المعنية بعلوم المناخ وفيزياء الأرض.
وقد شعر سكان جزيرتي سومباوا وبالي بالزلزال الذي وقع الساعة الحادية عشر وعشر دقائق صباحا بالتوقيت المحلي. ولم تصدر أي تحذيرات من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي).