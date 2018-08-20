قرارات مادورو الاقتصادية تغضب المعارضة الفنزويلية

هسبريس - متابعة

دعت أحزاب المعارضة الفنزويلية لمظاهرات و"إضراب قومي" اعتبارا من غد الثلاثاء، ضد رئيس البلاد نيكولاس مادورو الذي أعلن حزمة من الإجراءات الاقتصادية المرفوضة من المعارضة.

وفي رسالة مشتركة نشرت الليلة الماضية عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، على حسابات أحزاب (العدالة أولا) و(الإرادة الشعبية) و(القضية الراديكالية)، دعت هذه التكتلات "ليوم أول للتظاهر ولإضراب وطني الثلاثاء 21 غشت، ضد مادورو والتضخم الجامح والجوع. غدا سنعلن عن التفاصيل".

وأعلن مادورو الجمعة عن حزمة إجراءات لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعصف ببلاده، من أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور 35 ضعفا مقارنة بالحالي، ما يعادل 723 أو 45 دولار، بحسب سعر الصرف الرسمي وفي السوق السوداء.

كما قرر مادورو أن يسلم للجمعية التأسيسية للدستور مشروع إصلاحات يضم عدة قوانين لخلق نظام ضريبي جديد سيجري من خلاله رفع الضرائب.

ويضاف إلى ذلك قرار التحويل النقدي الذي تم الإعلان عنه قبل أيام، ويقضي بالتداول بعملة جديدة تُسمى البوليفار السيادي، وهي عبارة عن البوليفار القديم محذوفة منه خمسة أصفار، اعتبارا من غد الاثنين.

وترفض أحزاب المعارضة السالف ذكرها هذه الإجراءات التي اعتبرتها، "حزمة فوضوية وغير عقلانية ومتناقضة وغير قابلة للتطبيق ستزيد من حجم الفوضى والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها فنزويلا"، وفقا لبيان تكتل (العدالة أولا).