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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب: الأموال الأمريكية لتنمية سوريا "سخيفة"

ترامب: الأموال الأمريكية لتنمية سوريا "سخيفة"

ترامب: الأموال الأمريكية لتنمية سوريا "سخيفة"
هسبريس - إفي
الأحد 19 غشت 2018 - 12:56

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"السخيفة" الأموال التي كانت بلاده تخصصها سنويا لتنمية سوريا، والتي أعلن أمس أنها ستوجه لسد احتياجات أخرى.

وكتب ترامب عبر حسابه على موقع (تويتر) أن "الولايات المتحدة وضعت حدا للدفعة السنوية التي تبلغ 230 مليون دولار لسوريا. السعودية ودول أخرى غنية بالشرق الأوسط ستبدأ تحمل هذه المبالغ بدلا من الولايات المتحدة. أريد تنمية بلادنا وجيشنا والدول التي تساعدنا".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس السبت أنها سوف "تعيد توجيه" مبلغ الـ230 مليون دولار الذي كان مخصصا لتنمية سوريا، لـ"دعم أولويات أخرى هامة بالنسبة للسياسة الخارجية".

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية، هيذر ناويرت إلى أن هذا القرار جاء عقب الأخذ بعين الاعتبار المساهمات العسكرية والمالية "الهامة" التي وهبتها الولايات المتحدة حتى الآن، وكذلك تعليمات ترامب بشأن ضرورة التوزيع العادل للحمل بين باقي الحلفاء.

وتقود الولايات المتحدة تحالفا دوليا ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا والعراق، وتدعم على الأرض المليشيات الكردية.

وأبرزت ناويرت أن وزارة الخارجية حصلت منذ أبريل الماضي على نحو 300 مليون دولار في صورة مساهمات والتزامات من جانب أعضاء بالتحالف لدعم "المبادرات الدقيقة الرامية لتحقيق الاستقرار والتعافي المبكر في مناطق تم تحريرها من قبضة تنظيم 'الدولة الإسلامية' بشمال شرق سوريا".

وفي هذا السياق، ذكرت مساهمة السعودية بمبلغ 100 مليون دولار والإمارات بـ50 مليون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - فيصل بركاني الأحد 19 غشت 2018 - 13:13
عندما اعترف المغرب بكم كدولة في العالم ذي سيادة ضنو حكام المغرب والعرب ان الحروب ستبقى بالسيوف للأبد والسفن بالأشرعة . وبقو في ذالك الحال الى يومنا هاذا ومازلنا على هاذا المنوال . وبعد مرور ثلاتمئة سنة على ولادة تلك الدولة جديدة اصبح حالنا حال الراعي مسكين و هم اصحاب الماشية والارض والملك
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19
2 - رشيد الأحد 19 غشت 2018 - 13:25
قد تجد الخير في من يسمونهم الإسلاميون بالكفار. رغم أنهم ليسوا كفارا حسب القرآن .أمريكا تقدم مساعدات مالية إلى سوريا وتدعم الحزب الكردي الذي يتعاون مع قوات النظام على إعادة تثبيت الأمن وتوحيد سوريا ضد كفار داعش والمعارضين الإرهابيين الموالين لقريش شاربي بول البعير
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-10
3 - يزسف الأحد 19 غشت 2018 - 13:49
السعودية و الدول الخليجية في نظر امريكا التي يحبونها ويبجلونها ليسوا إلى حفنة من الاموال لا يعرفون أين ينفقونها ولقد كسبت من السعودية أكثر من 450 مليار دولار مقابل بضع شحنات من الاسلحة و حمايتها من أيران الفزاعة
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