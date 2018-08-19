سياسي تركي: مساعدة قطر لن تنقذ "الليرة"

هسبريس من الرباط

قال المحلل السياسي التركي جواد جوك إن الليرة التركية ارتفعت قيمتها أمام الدولار أمس الأول بنسبة طفيفة، إلا أن ارتفاع قيمة الدولار عاد سريعا؛ وهو ما يؤكد أن التدابير التي اتخذتها الحكومة التركية لا تكفي لمواجهة تلك الأزمة الاقتصادية.

وأشار جواد جوك، خلال لقاء تلفزيوني مع قناة "الغد"، إلى أن "التدابير المؤقتة والمساعدة القطرية لم تنفع كثيرا وتظل السوق التركية متوترة"، مشددا على أن الشعب التركي يواجه مشكلة اقتصادية كبيرة.

وأضاف المحلل السياسي التركي: "أرى أن ما حدث من انخفاض قيمة الليرة لـ20 في المائة من قيمتها في يوم واحد يُعد كارثة اقتصادية"، معرباً عن أسفه من الهبوط المستمر في قيمة العملة التركية بالرغم من وجود توقعات بارتفاعها مجدداً؛ ولكن ليس بشكل سريع أو مفاجئ".

وأوضح جوك أنه في حالة وجود تهديدات أو عقوبات أمريكية ثقيلة فإن تركيا لن تقدر أن تتحمل تلك العقوبات لأكثر من هذا، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن النظام البنكي التركي قوي فإن التدابير التي تأخذها الحكومة تُعد "محدودة" ولن تنعكس بشكل سريع علي هبوط الليرة.

وختم المحلل السياسي مداخلته بالتأكيد على أنه ينتظر أن تكون هناك مفاوضات بنّاءة مع الجانب الأمريكي، و"إلا فإن الاقتصاد التركي المتزلزل لن يستطيع أن يتحمل العقوبات".