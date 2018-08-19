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الرئيسية | خارج الحدود | سياسي تركي: مساعدة قطر لن تنقذ "الليرة"

سياسي تركي: مساعدة قطر لن تنقذ "الليرة"

سياسي تركي: مساعدة قطر لن تنقذ "الليرة"
هسبريس من الرباط
الأحد 19 غشت 2018 - 14:33

قال المحلل السياسي التركي جواد جوك إن الليرة التركية ارتفعت قيمتها أمام الدولار أمس الأول بنسبة طفيفة، إلا أن ارتفاع قيمة الدولار عاد سريعا؛ وهو ما يؤكد أن التدابير التي اتخذتها الحكومة التركية لا تكفي لمواجهة تلك الأزمة الاقتصادية.

وأشار جواد جوك، خلال لقاء تلفزيوني مع قناة "الغد"، إلى أن "التدابير المؤقتة والمساعدة القطرية لم تنفع كثيرا وتظل السوق التركية متوترة"، مشددا على أن الشعب التركي يواجه مشكلة اقتصادية كبيرة.

وأضاف المحلل السياسي التركي: "أرى أن ما حدث من انخفاض قيمة الليرة لـ20 في المائة من قيمتها في يوم واحد يُعد كارثة اقتصادية"، معرباً عن أسفه من الهبوط المستمر في قيمة العملة التركية بالرغم من وجود توقعات بارتفاعها مجدداً؛ ولكن ليس بشكل سريع أو مفاجئ".

وأوضح جوك أنه في حالة وجود تهديدات أو عقوبات أمريكية ثقيلة فإن تركيا لن تقدر أن تتحمل تلك العقوبات لأكثر من هذا، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن النظام البنكي التركي قوي فإن التدابير التي تأخذها الحكومة تُعد "محدودة" ولن تنعكس بشكل سريع علي هبوط الليرة.

وختم المحلل السياسي مداخلته بالتأكيد على أنه ينتظر أن تكون هناك مفاوضات بنّاءة مع الجانب الأمريكي، و"إلا فإن الاقتصاد التركي المتزلزل لن يستطيع أن يتحمل العقوبات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - hamza الأحد 19 غشت 2018 - 15:02
même sans trump l'economie turque allait s'effondrer. elle est en surchauffe, inflation, surendettement en devise etrangere, manque de liquidite(en devises etrangeres) etc... hk
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9
2 - أزمة تركيا الأحد 19 غشت 2018 - 15:04
باختصارهذه هي حالة تركيا الآن:
1 الربط بين السياسي و الإقتصادي بشكل مطلق غير دقيق هنا، فالحرب اقتصادية و تدور بين ترامب و أردوغان و ليس بين دولتي أمريكا و تركيا العميقتين؛لذالك مناقشة القواعد العسكرية و الناتو موضوع آخر و لديه أبعاد مختلفة تماما خاصة التاريخية منها (لنتذكر أن كوبا عدو تاريخي للو م أ ومع ذالك توجد بها قاعدة غوانتانامو!).
2 اقتصاد تركيا غير هش بكل المؤشرات الإقتصادية العلمية فهو يحتل رقم 13 عالميا باعتماد معيار GDP PPP و الدين الخارجي لا يزيد عن 55% من GDP وهذا معدل طبيعي مقارنة مع الدول الصناعية الكبرى لكنه يعاني من عجز كبير نسبيا في الحساب الجاري و هذا و حده قادر على دفع عملة بلد ما للإنخفاض كما أن أمريكا و الدول الأوروبية الكبرى تساهم بشكل شبه كلي في قيمة الإستثمارات الأجنبية المباشرة.
3 إذن لماذا انخفظت الليرة التركية بهذا الشكل؟؟؟!!! ...يتبع...
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12
3 - القدس لنا الأحد 19 غشت 2018 - 15:19
تركيا دولة أقتلعت من حكم العسكر والفساد المستشري ودخلت ألى أستقلال الحقيقي وليس الوهمي لن يكسروا تركيا لأن بها رجال في سياسة وتطفو فوق أقتصاد يضاهي الدول المتقدمة الذي تعيشه دولة العربية بما مفهومه في عالم السمسرة شاري ساروت من دول المستعمرة حتى يستعمر شعبه ويستنزف كل خيرات البلاد من قرأ كتاب الكواكبي طبائع الأستعباد وتاريخ ملوك طوائف يفهم كثيرا مايحدث الأن في عالمنا العربي وتركيا
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-3
4 - رشيد الأحد 19 غشت 2018 - 15:33
حرب ساحته معركتها هي عقولنا ، وقدائفها هي أقوال و تحاليل " الخبراء " بكل أنواعهم و قنابلها هي " الأخبار " الزائفة منها و الصحيحة. و الفوز فيها لمن " أقنعنا " بصحة أقواله و كسب تقتنا.
و الفائز فيها سيسيطر على العالم إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية. أو سيقلب موازين القوى العالمية إن كانت تركيا.
سؤال : هل ستسمح الولايات المتحدة الأمريكية بخوض هذه الحرب؟ و هل ستغامر تركيا فيها؟
المستقبل القريب سيرينا.
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