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كُتّاب وآراء
سؤال حول المهاجرين يغضب جوستان ترودو
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجوستان تريدو، رئيس الوزراء الكندي، وهو يستشيط غضبا بسبب سؤال وجّهته إليه سيدة كانت حاضرة في لقاء له بالهواء الطلق، حيث سألته: "متى سترجع للكنديين مبلغ 146 مليون دولار، التي أنفقتها على المهاجرين غير الشرعيين بكندا؟".
رد الوزير الأول كان صارما، حيث أكد للسائلة أن "اللاتسامح مع المهاجرين ومع التنوع ليس له مكان هنا، وكندا بنيت بسواعد المهاجرين الذين استقبلوا من طرف الشعوب الأولى، والمهاجرون الذين يأتون لكندا أجيالا وراء أجيال هم من يجعلون كندا قوية".
وأضاف ترودو بنبرة غاضبة: "سيدتي، إن لا تسامحك ليس له مكان هنا، كلنا مهاجرون هنا، والتنوع هو مصدر قوة وليس مصدر ضعف".
وبعد أن شكر الحاضرين، زاد "سيكون هناك لا تسامح في الشهور المقبلة، ويجب أن تعلموا أن القوة في أن نتحد لا أن نزرع الخوف واللاتسامح".
وختم الوزير الأول الكندي كلمته تحت تصفيقات وهتافات الحاضرين قائلا: "نعم، سيدتي، أنا متسامح بكل الأبعاد وأنت سيدتي غير المتسامحة وأنت التي ليس لك مكان بيننا".