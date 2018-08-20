24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1606:4913:3617:1120:1321:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. الموسيقى تحد من شعور مرضى الخرف بالاكتئاب (5.00)

  2. معجزة وغفران .. "زمزم" يروي ظمأ ضيوف الرحمن (5.00)

  3. الشرطة تخلص سائق "طاكسي" من مسلحين بوزان (5.00)

  4. قتيل و11 جريحا في حادثتي سير بسطات وبرشيد (5.00)

  5. "رشوة" مواطن عربي‎ تورط شرطيين في البيضاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | سؤال حول المهاجرين يغضب جوستان ترودو‎

سؤال حول المهاجرين يغضب جوستان ترودو‎

سؤال حول المهاجرين يغضب جوستان ترودو‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 20 غشت 2018 - 02:10

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجوستان تريدو، رئيس الوزراء الكندي، وهو يستشيط غضبا بسبب سؤال وجّهته إليه سيدة كانت حاضرة في لقاء له بالهواء الطلق، حيث سألته: "متى سترجع للكنديين مبلغ 146 مليون دولار، التي أنفقتها على المهاجرين غير الشرعيين بكندا؟".

رد الوزير الأول كان صارما، حيث أكد للسائلة أن "اللاتسامح مع المهاجرين ومع التنوع ليس له مكان هنا، وكندا بنيت بسواعد المهاجرين الذين استقبلوا من طرف الشعوب الأولى، والمهاجرون الذين يأتون لكندا أجيالا وراء أجيال هم من يجعلون كندا قوية".

وأضاف ترودو بنبرة غاضبة: "سيدتي، إن لا تسامحك ليس له مكان هنا، كلنا مهاجرون هنا، والتنوع هو مصدر قوة وليس مصدر ضعف".

وبعد أن شكر الحاضرين، زاد "سيكون هناك لا تسامح في الشهور المقبلة، ويجب أن تعلموا أن القوة في أن نتحد لا أن نزرع الخوف واللاتسامح".

وختم الوزير الأول الكندي كلمته تحت تصفيقات وهتافات الحاضرين قائلا: "نعم، سيدتي، أنا متسامح بكل الأبعاد وأنت سيدتي غير المتسامحة وأنت التي ليس لك مكان بيننا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.