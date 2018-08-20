من الراعي إلى الزبون .. الغلاء يضرب الخرفان

يسرى ونّاس من تونس*

مع قرب حلول عيد الأضحى، ومع ساعات الفجر الأولى يقود سامي الكرداوي قطيع خرفانه إلى أحد حقول مدينة سيدي ثابت شمال العاصمة تونس.

تتجول الخرفان في بساتين فسيحة وتتنقل بين البراري الرّحبة، تتناول ما طاب لها من أعشاب.

يراقبها سامي عن كثب، ومن حين إلى آخر يجمعها كلما اتبعدت عن مرعاها، حتى لا تتخلف عن بعضها.

قبل أن تنشر الشمس أشعتها الذّهبية الساطعة وتعم المكان، يضم سامي خرفانه إلى بعضها، ويسلك طريق العودة إلى الإسطبل (الحظيرة)، حتى لا تتأثر المواشي بحرارة الطّقس الشديدة.

عناية خاصة

علاقة خاصة تجمع سامي، راعي الأغنام، بقطيعه، فعلى هذا النسق قضّى أكثر من عشرين سنة من حياته.

وهي مهنة قال إنها "تمثل الكثير بالنّسبة إلي.. بدأ عشقي لها منذ الطفولة، فوالدي أيضا كان فلاحا ومربيا للمواشي.. ورث منه حبه لهذه المهنة".

وأضاف سامي، الذي التقته الأناضول في منطقة "شرفش" التابعة لمدينة سيدي ثابت، أنها "مهنة شاقة، لكنني لم أفارقها أبدا، رغم ما تسببه من تعب وعائدات متواضعة".

وأوضح أنه "قبل أن تصل المواشي إلى الحريف (الزبون) تمر بمراحل عديدة على مدار السنة، ومنذ ولادتها تتطلب عناية خاصة من علف وأدوية، وتنقلها من مرعى إلى آخر".

وتابع: "نضطر في كل مكة إلى تأجير مراعٍ خصبة لتجد الأغنام مأكلها".

واستدرك: "لكن هذه المساحات بدأت بالتقلص مقابل الأراضي المخصصة للزراعة، وهو ما يجعل أسعارها في زيادة، إذ يتراوح سعر المساحة الواحدة المخصصة لذلك (الرعي) بين 400 و500 دينار (146 دولارا و182 دولارا)".

وزاد سامي: "نوفر لأغنامنا أيضا أعلافا مركبة، ونقتني الطن الواحد منها بنحو 500 دينار (182 دولارا) .. وهو ما يجعل تكلفتها باهضة (باهظة)".

وضع اقتصادي صعب

في سوق الأغنام، أو كما يسميها التونسيون بالـ"رحبة"، تجمع باعة وحرفاء (زبائن) دار بينهم نقاش وجدل عن غلاء أسعار الأضاحي هذه السنة.

نور الدين العياري مشترٍ التقته الأناضول في سوق الخرفان بمدينة "الجديدة" التابعة لولاية منوبة غربي العاصمة تونس.

وقال العياري إن "المواطن والفلاح يتكبدان نتائج الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد".

وأضاف: "هي سلسة مترابطة تمر من الفلاح، الذي يواجه غلاء تربية المواشي، والمواطن الذي تصله الأضاحي إلى الأسواق بأسعار يجدها باهضة".

بدوره قال عبد الستار العيفاوي، وهو فلاح، إنّ "تكلفة تربية الأضاحي مرتفعة".

وأضاف أن "الزبون لا يَتفهم ذك، ويرغب في اقتنائها بسعر زهيد، هو أحيانا لا يدرك أن الخروف يصل إليهم بعد أن يمر بمراحل عديدة منذ ولادته وحتى وصوله إلى نقطة البيع".

وتابع: "نأتي من مناطق تبعد مئات الكيلومترات عن العاصمة حتى نبيع خرفاننا هنا.. نتكبد عناء الطريق، ونتخذ مكانا على قارعة الطريق لأخذ قسط من الراحة ليلا، وأحيانا ننام في شاحناتنا.. تلك هي حياتنا لما يقل عن أسبوعين قبل عيد الأضحى".

نقاط بيع رسمية

وفق لطفي بن محمود، مسؤول الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي (حكومية)، فإنّ "وزارة الفلاحة تحدّد أسعار الأضاحي بما يضمن ديمومة قطاع تربية المواشي للأعوام القادمة".

وأوضح "بن محمود"، في تصريح للأناضول، أن الوزرة "تراعي في تحديد الأسعار المصاريف التي يتكبدها الفلاح طيلة السنة، وكذلك المقدرة الشرائية للزبون".

وأضاف أنّ "الوزارة وفرت 44 نقطة بيع رسمية في مختلف الولايات (24)، تعتمد على تسعيرة الوزارة، كما توجد فضاءات أخرى تعرض فيها الخرفان، ولكن البيع فيها يتم عبر تقييم الخروف (ليس حسب الوزن)".

وينصح المسؤول الحكومي المستهلك بالتوجه إلى نقاط البيع الرسمية والتريث خلال عملية اقتناء الأضاحي، حتى يبتعد عن المضاربات والوساطات.

ارتفاع في الأسعار

وأعلن وزير الفلاحة التونسي، سمير بالطيب، في تصريحات صحفية مؤخرا،ـ أنه تم توفير مليون و390 ألف أضحية في الأسواق الرسمية.

واعتبر أن هذه الأعداد كافية جدا مقارنة مع معدل الاستهلاك السنوي للأضاحي، الذي بلغ خلال السنوات الماضية حوالي 900 ألف أضحية.

وأشاد اتحاد الفلاحة والصيد البحري (اتحاد المزارعين/ مستقل)، مؤخرا، بجهود المزارعين لتوفير الخروف للمستهلك، رغم خسائر كبيرة يتكبدونها بسبب ارتفاع الكلفة بنسبة فاقت 20 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية.

وأرجع الاتحاد ذلك إلى الزيادة الكبيرة في أسعار الأعلاف المركبة، حيث شهدت ست زيادات متتالية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح أن سعر الأضاحي بالنسبة إلى "البركوس" (خروف يفوق وزنه 40 كغم) بلغ 11 دينارا للكغم (4 دولارات).

أما "العلوش"، وهو خروف يزن أقل من 40 كغم، فبلغ السعر 11.5 دينارا للكغم (4.18 دولار)، بحسب اتحاد الفلاحة.

وبحسب المسؤول الوزاري، لطفي بن محمود، فإن "سعر الأضاحي الرسمي ارتفع 500 مليم (0.18 دولار) للكغم عند اقتناء الكبش".