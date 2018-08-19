عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

هسبريس - متابعة

اقتحم ضباط من المخابرات الإسرائيلية ومستوطنون، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وأفاد مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية، فراس الدبس، في تصريح صحفي، بأن سبعة عناصر من المخابرات الإسرائيلية اقتحموا المسجد الأقصى ،إلى جانب 82 مستوطنا قاموا بالتجول في باحات الأقصى.

وأشار إلى أن بعض المجموعات أدت صلوات وطقوس تلمودية قرب "باب الرحمة" (الجهة الشرقية من المسجد)، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية والقوات الخاصة المسلحة التي رافقتهم حتى خروجهم من "باب السلسلة".

يذكر أن المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بشكل متكرر، ما يتسبب بوقوع مواجهات وتصعيد بين المصلين الفلسطينيين والمستوطنين.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أكدت، في بيان اليوم، أن الحكومة الإسرائيلية أثبتت أنها حكومة استيطان "ليس فقط من خلال تغولها في عمليات تعميق، وتوسيع الاستيطان (...) وإنما أيضا عبر دعمها لمنظمات المستوطنين الإرهابية، وتوفير الغطاء والحماية لجرائمها المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وأشجارهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم".