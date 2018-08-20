24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1606:4913:3617:1120:1321:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. معجزة وغفران .. "زمزم" يروي ظمأ ضيوف الرحمن (5.00)

  2. الشرطة تخلص سائق "طاكسي" من مسلحين بوزان (5.00)

  3. قتيل و11 جريحا في حادثتي سير بسطات وبرشيد (5.00)

  4. "رشوة" مواطن عربي‎ تورط شرطيين في البيضاء (5.00)

  5. الكريساج في وضح النهار (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | قانون حيازة الأسلحة ينعش متاجر السلاح ببغداد

قانون حيازة الأسلحة ينعش متاجر السلاح ببغداد

قانون حيازة الأسلحة ينعش متاجر السلاح ببغداد
هسبريس - رويترز
الاثنين 20 غشت 2018 - 03:45

في وسط حي الكرادة التجاري المزدحم بالعاصمة العراقية بغداد حيث تبيع معظم منافذ التجزئة الأجهزة المنزلية.. أصبح القانون يكفل للمتسوقين الحق في شراء المسدسات والبنادق النصف آلية.

وبعد الإطاحة بصدام حسين عام 2003، انتعشت تجارة السلاح غير المشروعة في أنحاء البلاد. وكانت الأسلحة المنهوبة من مراكز الشرطة والقواعد العسكرية تباع في الشوارع والمناطق العامة للسكان الراغبين في حماية أنفسهم في دولة غاب عنها القانون إلى حد كبير.

وتكافح السلطات منذ ذلك الوقت لكبح مبيعات الأسلحة غير القانونية وكثفت الحكومة جهود تقنين حيازة السلاح.

وكانت أحدث المبادرات هذا الصيف إذ سمح للمواطنين بحيازة وحمل المسدسات والبنادق النصف آلية وأسلحة أخرى بعد الحصول على تصريح رسمي وبطاقة هوية تحمل تفاصيل الأسلحة التي يمتلكها الفرد.

وكانت مبيعات الأسلحة من قبل تقتصر على بنادق الصيد والرياضة.

وافتتح حمزة ماهر متجره الجديد لبيع الأسلحة في الكرادة بعد أن حصل على موافقة رسمية من وزارة الداخلية ويقول إن الطلب متزايد على بضاعته.

وقال ماهر من متجره الذي يعرض أنواعا مختلفة من المسدسات والبنادق "معظم الزبائن من الرجال لكن عدد النساء يتزايد".

وأضاف "السبب من وراء الشراء هو الدفاع عن النفس وكذلك أكثر أمان للمواطنين لشراء الأسلحة من محلات مرخصة بدلا من شرائها من مصادر غير معروفة".

ويتراوح سعر المسدس في متجر ماهر بين ألف دولار وأربعة آلاف دولار في حين يتراوح سعر بندقية كلاشنيكوف بين 400 دولار وألفي دولار اعتمادا على الماركة ومكان التصنيع.

ورحب حيدر السهيل، وهو شيخ عشيرة من بغداد، بتقنين متاجر السلاح.

وقال أثناء زيارة لمتجر ماهر لشراء بنادق لحراس مزرعته "نعم ستقلل من الجريمة... المجرم الذي ينوي مهاجمة الآخرين سيفهم أنه سيدفع ثمنا غاليا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.