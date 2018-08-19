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كُتّاب وآراء
مقترح لتغريم عدم الإنجاب يثير جدلا في الصين
تبحث السلطات الصينية التي فرضت على مدار عقود سياسة الطفل الواحد على ملايين الأزواج، عن أساليب مضادة الآن للتشجيع على إنجاب طفلين أو أكثر، حيث تم طرح مقترح أثار جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، لتغريم الأشخاص الذين يكتفون بطفل أو عدم الإنجاب.
ونُشرت الخطة المفترضة في 14 غشت الجاري في الصحيفة الرسمية لمقاطعة جيانجسو (شرق) على يد اقتصاديين بجامعة نانكين وتسببت في موجة انتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي بالبلد الآسيوي.
وينص الاقتراح أولا على إلغاء النظام الحالي الذي يسمح للأزواج بإنجاب طفلين فقط (وهو أمر تطالب به العديد من القوى في البلاد وقد يتم تنفيذه هذا العام أو في 2019) لكنه أثار جدلا بسبب ما أطلق عليه "صندوق الأمومة" الذي سيطول كل الأزواج الذين تقل اعمارهم عن 40 عاما.
وسيتعين على هذه الفئة دفع جزء من راتبها بشكل دوري طوال فترة عدم إنجابها أطفال أو اكتفائها بواحد فقط، مع التوقف عن الدفع حال أنجبوا الثاني (وفي حالة عدم حدوث هذا مطلقا، سيتلقون الأموال التي دفعوها مع وصولهم لسن تقاعدهم).
وانتشرت هذه الخطة في أنحاء الصين، حيث تسعى الحكومة والخبراء عن سبل لزيادة معدل المواليد خاصة في المدن لتجنب خطر شيخوخة السكان ونقص الأيدي العاملة.
لكن هذا المقترح أثار جدلا وانتقادات حيث اعتبر البعض أن "الإنجاب يجب أن يكون حقا للمواطن وليس إجبارا" وفقا لأحد المستخدمين على شبكات التواصل الاجتماعي.