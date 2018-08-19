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الرئيسية | خارج الحدود | توقعات بتعرض كوريا الجنوبية لإعصار موسمي

توقعات بتعرض كوريا الجنوبية لإعصار موسمي

توقعات بتعرض كوريا الجنوبية لإعصار موسمي
هسبريس - و.م.ع
الأحد 19 غشت 2018 - 22:58

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية الأحد أن تتعرض البلاد منتصف الأسبوع القادم لإعصار "ساوليك" الموسمي، حيث سيكون أول إعصار يجتاح البلاد بشكل مباشر منذ 6 سنوات.

وتم تحديد موقع الإعصار على بعد 1100 كيلومترا جنوب شرقي جزيرة كيوشو اليابانية، بحسب الهيئة التي رصدت الإعصار في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم ، مشيرة إلى أن " ساوليك" يتحرك في اتجاه الشمال الغربي مصحوبا برياح قوية ، حيث تعاظمت قوته حال ت شكله على مقربة من جزيرة غوام قبل ثلاثة أيام مضت.

وتتوقع الهيئة أن يصل "ساوليك"، وهو إعصار متوسط الحجم ذو كثافة عالية، إلى المناطق القريبة من مدينة "يوسو" الساحلية جنوبي البلاد فجر الخميس المقبل متجها إلى الأقاليم الساحلية شرقي كوريا الشمالية.

وكانت الهيئة قد توقعت سابقا أن يمر الإعصار عبر المياه الواقعة جنوب وشرق شبه الجزيرة الكورية، ثم لم تلبث أن عدلت من توقعاتها قائلة إن الإعصار سيسلك الاتجاه الغربي مارا بكوريا الجنوبية.

وفي حال دخل الإعصار فعليا إلى كوريا الجنوبية، فسيكون أول إعصار تتعرض له البلاد بشكل مباشر منذ تعرضها لإعصار "سانبا" عام 2012، والذي خلف قتيلين وجريحين وأحدث فياضانات دمرت مئات المنازل والبنايات.

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