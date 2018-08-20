أفغانستان توقف إطلاق النار مع طالبان في العيد

هسبريس - رويترز

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني الأحد وقف إطلاق النار مع حركة طالبان اعتبارا من غد الاثنين بمناسبة عيد الأضحى، رغم القتال العنيف الذي شهدته مدينة غزنة بوسط البلاد في الأيام القليلة الماضية.

وقال الرئيس الأفغاني في مراسم احتفال بعيد الاستقلال "سيبدأ وقف إطلاق النار المشروط غدا، وسيستمر طالما حافظت عليه طالبان واحترمته".

ولم يتضح بعد ما إذا كانت طالبان قبلت دعوة غني للهدنة في عيد الأضحى الذي يبدأ يوم الثلاثاء.