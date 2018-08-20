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الرئيسية | خارج الحدود | أفغانستان توقف إطلاق النار مع طالبان في العيد

أفغانستان توقف إطلاق النار مع طالبان في العيد

أفغانستان توقف إطلاق النار مع طالبان في العيد
هسبريس - رويترز
الأحد 19 غشت 2018 - 23:40

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني الأحد وقف إطلاق النار مع حركة طالبان اعتبارا من غد الاثنين بمناسبة عيد الأضحى، رغم القتال العنيف الذي شهدته مدينة غزنة بوسط البلاد في الأيام القليلة الماضية.

وقال الرئيس الأفغاني في مراسم احتفال بعيد الاستقلال "سيبدأ وقف إطلاق النار المشروط غدا، وسيستمر طالما حافظت عليه طالبان واحترمته".

ولم يتضح بعد ما إذا كانت طالبان قبلت دعوة غني للهدنة في عيد الأضحى الذي يبدأ يوم الثلاثاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - السلام الاثنين 20 غشت 2018 - 00:11
نتمنى أيامنا تكون دوما خيرا وسلام على جميع البشرية جمعاء
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