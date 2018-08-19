عشية الركن الأعظم .. أمطار غزيرة تعم عرفات

هسبريس - الأناضول

شهد صعيد عرفات، مساء الأحد، سقوط أمطار غزيرة، عشية توجه حجاج بيت الله الحرام إليه؛ لأداء الركن الأعظم من الحج.

ونشرت فضائية "الإخبارية" السعودية، لقطات مصورة لهطول أمطار غزيرة على عرفات، وسط تدبيرات أمنية.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مناطق مكة المكرمة وعرفات ومزدلفة ومنى، تعرضت لحالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وتوقعت الهيئة أن قد تؤدي الأمطار إلى جريان سيول، قد تستمر حتى الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي (19.00 ت.غ).

وفي وقت سابق اليوم، اكتمل وصول الحجاج إلى مشعر منى، لقضاء يوم التروية (أول أيام الحج الستة)، اقتداء بسنة النبي محمد خاتم المرسلين، وذلك قبيل توجههم للوقوف بجبل عرفة، الركن الأعظم للحج غدًا الإثنين.

وأيام الحج الستة هي: يوم التروية، يوم عرفة، يوم النحر وثلاثة أيام التشريق.