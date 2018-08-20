24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:16
|06:49
|13:36
|17:11
|20:13
|21:33
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بث مباشر .. عرفات الآن
- حفريات للبيع بمنطقة ألنيف
- ألمانيا تحقق مع طبيب "العلاج مقابل الجنس"
- دراسة "المجلس الاقتصادي.." حول "الرأسمال غير المادي"
- الركود التجاري يهدد بإفلاس المحلات في أحياء مدينة فاس العتيقة
قانون "الحياة الخاصة" يثير مخاوف من التضييق على "فاضحي الفساد" (5.00)
صادرات السيارات وأجزاء الطائرات تخفّف وطأة العجز التجاري للمغرب (5.00)
- "المال مقابل الماستر والدكتوراه" ينسف إصلاح التعليم بالجامعة المغربية - (97)
- جنوب إفريقيا تحشد الدعم لإنقاذ البوليساريو من "الموت السريري" - (72)
- التوظيف بالتعاقد يفتح جبهة جديدة بين الحكومة والنقابات التعليمية - (57)
- تذكرة إلى الوطن بسعر معقول .. حلم جزائريين في عطلة الصيف - (38)
- الملك محمد السادس يعفو عن 428 شخصا و22 "سلفيا جهاديا" - (36)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إطلاق رصاص على السفارة الأمريكية في أنقرة
أطلق مجهولون عدة رصاصات من سيارة على السفارة الأمريكية في العاصمة التركية أنقرة اليوم الاثنين لكن لم يسفر ذلك عن وقوع إصابات.
وتزامن الهجوم مع خلاف متفاقم بين أنقرة وواشنطن بسبب محاكمة قس أمريكي في تركيا.
وقال مكتب حاكم أنقرة في بيان إن مهاجما أو مهاجمين مجهولين أطلقوا ست رصاصات على بوابة أمنية للسفارة من سيارة بيضاء حوالي الساعة 0530 بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت غرينتش) أصابت ثلاثة منها بوابة حديدية ونافذة. وأضاف البيان أن التحقيق في الواقعة جار.
والسفارة مغلقة هذا الأسبوع بمناسبة عطلة عيد الأضحى.
وقال ديفيد جينر المتحدث باسم السفارة "يمكننا أن نؤكد وقوع حادثة أمنية في السفارة الأمريكية في وقت مبكر من هذا الصباح. ليس لدينا تقارير عن وقوع أي إصابات ونتحقق من التفاصيل".
وتابع قائلا "نشكر الشرطة التركية على هذا التحرك السريع".
وأظهرت لقطات مصورة بثتها محطة خبر ترك فرق الشرطة وهي تفحص أحد مداخل السفارة فيما يمكن رؤية الأضرار التي لحقت بنافذة بسبب الرصاص. وقالت الشرطة إنها عثرت على أغلفة أعيرة نارية.
واستهدف متشددون من قبل السفارة الأمريكية في أنقرة والقنصلية في اسطنبول وتعرض المقران لعدة تهديدات أمنية من قبل.