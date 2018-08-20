إطلاق رصاص على السفارة الأمريكية في أنقرة

هسبريس - متابعة

أطلق مجهولون عدة رصاصات من سيارة على السفارة الأمريكية في العاصمة التركية أنقرة اليوم الاثنين لكن لم يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

وتزامن الهجوم مع خلاف متفاقم بين أنقرة وواشنطن بسبب محاكمة قس أمريكي في تركيا.

وقال مكتب حاكم أنقرة في بيان إن مهاجما أو مهاجمين مجهولين أطلقوا ست رصاصات على بوابة أمنية للسفارة من سيارة بيضاء حوالي الساعة 0530 بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت غرينتش) أصابت ثلاثة منها بوابة حديدية ونافذة. وأضاف البيان أن التحقيق في الواقعة جار.

والسفارة مغلقة هذا الأسبوع بمناسبة عطلة عيد الأضحى.

وقال ديفيد جينر المتحدث باسم السفارة "يمكننا أن نؤكد وقوع حادثة أمنية في السفارة الأمريكية في وقت مبكر من هذا الصباح. ليس لدينا تقارير عن وقوع أي إصابات ونتحقق من التفاصيل".

وتابع قائلا "نشكر الشرطة التركية على هذا التحرك السريع".

وأظهرت لقطات مصورة بثتها محطة خبر ترك فرق الشرطة وهي تفحص أحد مداخل السفارة فيما يمكن رؤية الأضرار التي لحقت بنافذة بسبب الرصاص. وقالت الشرطة إنها عثرت على أغلفة أعيرة نارية.

واستهدف متشددون من قبل السفارة الأمريكية في أنقرة والقنصلية في اسطنبول وتعرض المقران لعدة تهديدات أمنية من قبل.