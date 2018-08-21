وفاة ناشط السلام الإسرائيلي أوري أفنيري

هسبريس - د .ب .أ

أعلنت متحدثة باسم "مستشفى إيخيلوف" في تل أبيب أمس الاثنين وفاة الصحفي وناشط السلام مع الفلسطينيين أوري أفنيري عن عمر ناهز الـ94 عاما جراء جلطة كان أصيب بها في وقت سابق من الشهر الجاري.

وكان أفنيري غادر ألمانيا طفلا خلال صعود هتلر إلى السلطة، وشارك في حرب عام 1948 التي أسست لإقامة أسرائيل، ثم أصبح مدافعا قويا عن إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

كما كان أول إسرائيلي يلتقي علانية بالزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عام 1982 وهو اجتماع قوبل بانتقادات من اليمين الإسرائيلي.

وكان أفنيري قال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قبل عشر سنوات إنه يريد تغيير "الشفرة التاريخية للحركة الصهيونية" و"وعي الناس من أعماقه".

وقال في مقابلة منفصلة قبل خمس سنوات إن "الأساس لأي سلام يمكن تخيله هو تحويل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة إلى دولة فلسطينية".

وكان أفنيري عضوا في الكنيست في الفترة من 1965 إلى 1974، ومجددا من 1979 إلى 1981. وحصل على أرفع جائزة في الصحافة في إسرائيل، وهي جائزة سوكولوف، عام 2003 .

وأكسبت آراء أفنيري إياه إشادة دولية بينما كان محل انتقاد من كثيرين داخل اليمين الإسرائيلي باعتباره خائنا للحركة الصهيونية.

ونعت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني الراحل، وقالته إنه "غرس في قلب الشعب الإسرائيلي أفكار السلام والاعتدال، حتى في الوقت الذي لم تكن فيه هذه الأفكار شائعة.