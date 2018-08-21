سلطات اليابان تستعد لمواجهة إعصارين قويين

هسبريس - د .ب .أ

قالت سلطات الأرصاد اليابانية إن إعصارين قويين في طريقهما إلى اليابان، التي عانت بالفعل من انهيارات أرضية مميتة وفيضانات نجمت عن هطول أمطار موسمية الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن يقترب إعصار سوليك من جزيرة كيوشو بجنوب اليابان اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكرته وكالة الأرصاد، التي توقعت أيضا هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية وارتفاع الأمواج.

ومن الممكن أن يسفر الإعصار التاسع عشر الذي يضرب المنطقة عن ارتفاع الأمواج لمسافة عشرة أمتار في جزيرة أمامي اوشيما والجزء الجنوبي من جزيرة كيوشو.

ومن المتوقع أن يقترب إعصار سيمارون، العشرون خلال هذا الموسم، من البر الرئيسي باليابان في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ويشار إلى أن اليابان في مرحلة التعافي من الكارثة الأكثر قوة المرتبطة بالطقس التي تشهدها البلاد منذ ثلاثة عقود. وكانت الأمطار الغزيرة قد تسببت في وقوع انهيارات أرضية وفيضانات في الغرب مطلع يوليوز ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا وتدمير منازل وطرق.

وقالت السلطات إن موجة الحر التي تعرضت لها البلاد بعد ذلك أسفرت عن مقتل أكثر من 130 شخصا ، بعدما ارتفعت درجات الحرارة لأكثر من 40 درجة مئوية في بعض المناطق.