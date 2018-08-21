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الرئيسية | خارج الحدود | شركة "توتال" الفرنسية تنسحب رسميا من إيران

شركة "توتال" الفرنسية تنسحب رسميا من إيران

شركة "توتال" الفرنسية تنسحب رسميا من إيران
هسبريس - متابعة
الاثنين 20 غشت 2018 - 22:45

أكد وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة انسحاب شركة "توتال" الفرنسية رسميا من عقد تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الغازي المشترك مع قطر.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا العقد كان الوحيد للشركة في إيران.

ونقلت وكالة "فارس" عن زنكنة القول اليوم الاثنين إن "توتال" كانت أعلنت قبل شهرين اعتزامها الانسحاب من العقد، وأنها انسحبت بالفعل ويجري حاليا عملية إحلال شركة أخرى مكانها.

وكانت إيران وقعت الصيف الماضي اتفاقا مع كونسورتيوم دولي بقيادة "توتال" ويضم "سي.إن.بي.سي." الصينية و"بترو بارس" الإيرانية لتطوير المرحلة 11 من حقل بارس الغازي، في صفقة هي الأضخم في مرحلة ما بعد الحظر حينئذ.

وبلغت قيمة العقد 8ر4 مليار دولار، ومن المتوقع بعد تدشين المرحلة رفع طاقة استخراج إيران من الحقل المشترك مع قطر بواقع 56 مليون متر مكعب يوميا.

وكانت توتال تملك حصة 1ر50% في عقد المرحلة، بينما تمتلك الشركة الصينية حصة 30%، وتمتلك بتروبارس التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية الحصة الباقية التي تبلغ 9ر19%.

وكان باتريك بويان الرئيس التنفيذي لتوتال قال إن الشركة ستسعى للحصول على إعفاء من الولايات المتحدة من أجل المضي في تطوير الحقل بعد سريان العقوبات الأمريكية على إيران.

وأمهلت إيران الشركة 60 يوما للتفاوض مع الولايات المتحدة للحصول على الإعفاء، إلا أن المهلة انقضت دون أن تحصل الشركة على الإعفاء.

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