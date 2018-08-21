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الرئيسية | خارج الحدود | بيبسي تخطط للاستحواذ على "ستريم" الإسرائيلية

بيبسي تخطط للاستحواذ على "ستريم" الإسرائيلية

بيبسي تخطط للاستحواذ على "ستريم" الإسرائيلية
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 21 غشت 2018 - 01:10

أعلنت شركة "بيبسيكو"، ومقرها الولايات المتحدة، عزمها الاستحواذ على "صودا ستريم" الإسرائيلية المنتجة لماكينات صنع المشروبات الغازية في المنزل، وذلك مقابل 2ر3 مليار دولار نقدا.

وتعد الصفقة، التي من المتوقع أن يتم استكمالها في يناير 2019، فوزا كبيرا لصودا ستريم التي كانت مستهدفة في الماضي بجهود مقاطعة دولية لتشغيلها مصنعا في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وقالت إندرا نويي الرئيس التنفيذي لبيبسيكو إن صودا ستريم تقدم "مشروبات رائعة المذاق وفي الوقت نفسه تقلل كميات المخلفات الناتجة".

وقالت بيبسيكو إنها تعتزم شراء جميع أسهم صودا ستريم المطروحة للتداول مقابل 144 دولارا للسهم، بزيادة بـ32% عن قيمتها.

ووصف دانيال بيرنبوم الرئيس التنفيذي لصودا ستريم الصفقة بأنها "علامة فارقة ومهمة".

وفي عام 2014، قامت صودا ستريم، متذرعة بأسباب مالية، بإغلاق مصنعها في الضفة الغربية والانتقال إلى جنوب إسرائيل. إلا أن حركة المقاطعة أكدت أن الشركة رضخت للضغوط.

ونفى بيرنبوم أن تكون الشركة رضخت للضغوط، وحمل حركة المقاطعة المسؤولية عن الإضرار بمئات العمال الفلسطينيين الذين كانت توظفهم الشركة في الضفة الغربية.

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