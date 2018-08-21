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الرئيسية | خارج الحدود | حكومة ألمانيا تستبعد حاليا تقديم مساعدات لتركيا

حكومة ألمانيا تستبعد حاليا تقديم مساعدات لتركيا

حكومة ألمانيا تستبعد حاليا تقديم مساعدات لتركيا
هسبريس - د .ب .أ
الثلاثاء 21 غشت 2018 - 08:53

أعلنت الحكومة الاتحادية أن مسألة تقديم مساعدات مالية ألمانية لتركيا ليس مطروحا بالنسبة لها حاليا، وذلك في رد فعل متحفظ على اقتراح زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أندريا نالس بتقديم مساعدة اقتصادية لتركيا في ظل الأزمة التي تواجهها حاليا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت اليوم الاثنين بالعاصمة الألمانية برلين إن مسألة تقديم مساعدات ألمانية "ليست مطروحة بالنسبة للحكومة الاتحادية حاليا".

ولكنه أكد أن الحكومة الاتحادية مهتمة بشكل أساسي بأن تكون تركيا مستقرة اقتصاديا.

وأشار زايبرت إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفقا في محادثتهما الهاتفية الأسبوع الماضي على أنه من المقرر أن يعد وزراء مالية واقتصاد كلا البلدين في الحادي والعشرين من سبتمبر القادم لزيارة أردوغان المنتظرة في نهاية الشهر ذاته.

وكانت أندريا نالس قالت لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية أمس الأحد: "يمكن أن ينشأ الموقف الذى يتعين فيه على ألمانيا مساعدة تركيا- بغض النظر عن النزاعات السياسية مع الرئيس (رجب طيب) أردوغان".

وأضافت نالس قائلة: "تركيا هي شريك بحلف شمال الأطلسي /ناتو/ الذي لا يمكن ألا يكون شأنه محط اهتمام بالنسبة لنا. من مصلحتنا جميعا أن تظل تركيا مستقرة اقتصاديا وأن يتم الحد من تدهور سعر عملتها".

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات اقتصادية ضد تركيا في ظل الخلاف حول قس أمريكي محتجز في تركيا، ما أسفر عن سقوط تركيا في أزمة اقتصادية وتدهور سعر عملتها.

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