فنزويلا تطرح أوراقا نقدية جديدة لمواجهة التضخم

هسبريس - متابعة

يستعد الفنزويليون لتطبيق الخطة الجذرية الجديدة التي طرحها الرئيس نيكولاس مادورو لمواجهة التضخم المفرط الذي أدى إلى اضطرابات في البلد الغني بالنفط، لكنه يفتقد السيولة.

وقال مدير شركة "إيكوانالاتيكا" للاستشارات المالية أسدروبال أوليفيروس: "سيكون هناك كثير من اللغط في الأيام المقبلة بالنسبة للمستهلكين والقطاع الخاص"، محذرا من "سيناريو فوضوي".

وتتضمن الإجراءات الجديدة التي كشفها مادورو في خطاب ألقاه في وقت متأخر الجمعة رفع الحد الأدنى للأجور للمرة الخامسة هذا العام.

وفي الوقت الحالي، لا يكفي الحدّ الأدنى للأجور الذي انهار جراء التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية لشراء كيلوغرام واحد من اللحم.

وأكد مادورو، الذي كان سائق حافلة وزعيما نقابيا، أن البلاد في حاجة إلى "انضباط مالي"، والتوقف عن طباعة النقود بشكل مفرط كما حصل في السنوات الأخيرة.

لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن خطة الإصلاح الجذرية هذه ستزيد الأوضاع سوءاً.

وفي العاصمة كراكاس، أبدى سكان شكوكا إزاء جدوى الإجراءات الجديدة.

وقال برونو تشوي، البالغ من العمر 39 عاما، ويعمل في كشك لبيع الطعام في الطريق: "سيبقى كل شيء على حاله وستواصل الأسعار ارتفاعها".

أما أنغل آرياس، وهو متقاعد يبلغ من العمر 67 عاما، فوصف العملة الجديدة بأنها "كذبة واضحة!".

ورفضت الأحزاب الثلاثة الرئيسية في المعارضة الفنزويلية - "بريميرو خوستيسيا" و"فولونتاد بوبولير" و"كوزا آر" - الخطة الجديدة، داعية إلى تظاهرات الثلاثاء.

وسترتبط العملة الجديدة التي أطلق عليها "البوليفار السيادي" للتمييز بينها وبين تلك الحالية - "البوليفار القوي" - بالعملة الافتراضية غير الموثوق بها تماما "البترو".

وسيبلغ سعر كل "بترو" نحو 60 دولارا بناء على سعر برميل النفط الفنزويلي، ما سيساوي بالعملة الجديدة 3600 بوليفار سيادي؛ ما يؤشر على انخفاض كبير في قيمة العملة.