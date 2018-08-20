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الرئيسية | خارج الحدود | الشرطة الإسبانية: واقعة كطالونيا حادث إرهابي

الشرطة الإسبانية: واقعة كطالونيا حادث إرهابي

الشرطة الإسبانية: واقعة كطالونيا حادث إرهابي
هسبريس - رويترز
الاثنين 20 غشت 2018 - 13:30

قالت الشرطة الإسبانية اليوم الاثنين إنها تتعامل مع محاولة هجوم رجل مسلح بسكين على مركز للشرطة قبل مقتله بالرصاص قرب برشلونة على أنها هجوم إرهابي.

وقال رافائيل كوماس قائد شرطة التحقيق في إقليم قطالونيا في مؤتمر صحفي "في اللحظة الحالية نتعامل مع هذا على أنه هجوم إرهابي"، مضيفا أن المهاجم صاح بعبارة "الله أكبر"

وكانت الشرطة الإسبانية أفادت بأنها أطلقت النار على رجل مسلح بسكين بينما كان يحاول الهجوم على مركز للشرطة في‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬إقليم كطالونيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - yaaaaaaaaadris الاثنين 20 غشت 2018 - 13:43
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حين أصبحت الجملة المقدسة " الله أكبر " مقترنة بالإرهاب فإعلم أن الحرب حرب دينية بالأساس
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2 - الجهاد الأزلي الاثنين 20 غشت 2018 - 14:04
يصعب اقناع من يرى أنه يجاهد أنه مخطىء وبالتالي فقدر العالم أن يتعامل مع هذه النوعية من البشر إلى يوم يبعثون
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1
3 - انهم مرضى الدين الاثنين 20 غشت 2018 - 14:30
انهم مرضى الدين، هؤلاء يضنون انهم يدافعون عن الله، وكان الله يتعرض لهجوم في ذاته الإلهية، وبالتالي يعتقدون ان الله يريد الحماية من مثل هؤلاء المرضى، حاشا لله ان يحتاج!
أيها المرضى والمتعصبون اتركوا الامر لله وعيشوا كباقي البشر في سلام وعلموا أبناءكم اخلاق الانسانية، فلا أنتم ولا شاكلتكم يستطعيون إيقاف عجلة التاريخ، فهي تدوس كل من حاول. فأين الظواهري والبغدادي وبن لادن واللائحة طويييييلة
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