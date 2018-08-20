الشرطة الإسبانية: واقعة كطالونيا حادث إرهابي

هسبريس - رويترز

قالت الشرطة الإسبانية اليوم الاثنين إنها تتعامل مع محاولة هجوم رجل مسلح بسكين على مركز للشرطة قبل مقتله بالرصاص قرب برشلونة على أنها هجوم إرهابي.

وقال رافائيل كوماس قائد شرطة التحقيق في إقليم قطالونيا في مؤتمر صحفي "في اللحظة الحالية نتعامل مع هذا على أنه هجوم إرهابي"، مضيفا أن المهاجم صاح بعبارة "الله أكبر"

وكانت الشرطة الإسبانية أفادت بأنها أطلقت النار على رجل مسلح بسكين بينما كان يحاول الهجوم على مركز للشرطة في‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬إقليم كطالونيا.