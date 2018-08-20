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الرئيسية | خارج الحدود | روسيا تدعو "طالبان" إلى محادثات سلام أفغانية

روسيا تدعو "طالبان" إلى محادثات سلام أفغانية

روسيا تدعو "طالبان" إلى محادثات سلام أفغانية
هسبريس - متابعة
الاثنين 20 غشت 2018 - 23:17

ذكر السفير الأفغاني لدى موسكو عبد القيوم كوتشاي اليوم الاثنين أن روسيا دعت جماعة طالبان المسلحة لمناقشة اتفاق سلام محتمل لأفغانستان خلال محادثات في موسكو في الرابع من شتنبر.

ونقلت وكالة أنباء أنترفاكس الروسية عن كوتشاي القول: "دعت روسيا طالبان وتريد التحدث مع ممثلي الحكومة وحل مشاكل أفغانستان".

وتسعى الحكومة الروسية للقيام بدور صانع سلام في أفغانستان القريبة في السنوات الأخيرة منذ أن أنهت الولايات المتحدة الأمريكية عملياتها العسكرية هناك.

تعتبر روسيا حركة طالبان الأصولية الإسلامية منظمة إرهابية ولكنها تعتقد أنه قد يكون بمقدورها المساعدة في القضاء على جماعة إرهابية أخرى هي تنظيم داعش .

حارب الاتحاد السوفيتي القوات المتمردة في أفغانستان طوال عقد حتى عام 1989 في مساعدةً للحكومة التي كانت اشتراكية في ذلك الوقت، والتي انهارت فيما بعد. وغزت الولايات المتحدة الأمريكية أفغانستان بعد عقد لاحق في عام 2001.

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