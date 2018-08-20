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الرئيسية | خارج الحدود | عشرات الآلاف من الأوروبيين يصابون بالحصبة

عشرات الآلاف من الأوروبيين يصابون بالحصبة

عشرات الآلاف من الأوروبيين يصابون بالحصبة
هسبريس - متابعة
الاثنين 20 غشت 2018 - 21:30

تزايدت أعداد المصابين بالحصبة في المنطقة الأوروبية بشكل هائل حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين في كوبنهاجن أن 41 ألفا إضافيا من الأطفال والبالغين أصيبوا بعدوى الحصبة في النصف الأول من عام 2018.

وقالت المنظمة إنها سجلت على الأقل 37 حالة وفاة بالحصبة.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بالعدوى في المنطقة الأوروبية 23927 ألف حالة عام 2017 كله مقارنة بـ 5273 حالة عام 2016.

وفي تعليقها على هذه البيانات قالت سوزانا جاكاب، مديرة منظمة الصحة العالمية في منطقة أوروبا: "بعد تراجع أعداد المصابين بعدوى الحصبة عام 2016 إلى أدنى مستوى له نشهد الآن ارتفاعا مأساوية لحالات العدوى وحالات التفشي الواسعة".

وطالبت جاكاب الدول الـ 53 الأعضاء بالمنظمة على مستوى منطقة أوروبا باتخاذ إجراءات شاملة لوقف مزيد من تفشي المرض وقالت إن الصحة السليمة تبدأ بالتطعيم.

وأوضحت مسؤولة المنظمة العالمية أن أكثر من نصف حالات الإصابة بالحصبة هذا العام وقعت في أوكرانيا حيث بلغت 23 ألف حالة تقريبا وذلك بسبب توقف برنامج التطعيم ضد الحصبة على خلفية الصراع العسكري في مناطق شرق أوكرانيا بين القوات الحكومية والمسلحين الموالين لروسيا.

كما تزايدت الإصابات في كل من فرنسا وجورجيا واليونان وإيطاليا وروسيا وصربيا حيث زادت أعداد المصابين هناك عن 1000 حالة.

وحسب معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الصحة فإن عدد المصابين بالحصبة في ألمانيا في النصف الأول من العام الجاري بلغ 387 شخصا أي أقل بكثير مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 حيث بلغ عدد الإصابات آنذاك قرابة 800 حالة.

يشار إلى أن فيروس الحصبة شديد العدوى وسهل الانتشار.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن الحد من انتشار المرض يتطلب حماية 95% من السكان في جميع الفئات العمرية والاجتماعية.

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