24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
21/08/2018
الأيام القادمة
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:17
|06:50
|13:36
|17:11
|20:12
|21:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟
- ذكرى ثورة الملك والشعب
- بث مباشر .. عرفات الآن
- ارتفاع أسعار الأضاحي بتمارة
- وفاة ناشط السلام الإسرائيلي أفنيري عن 94 عاما
- أول نائبة مسلمة تؤدي اليمين بالبرلمان الأسترالي
- الحكومة تصادق رسميا على قانون تجنيد الشباب بين 19 و25 سنة - (244)
- مغاربة يطالبون بإدماج أبناء الفقراء والأغنياء في الخدمة العسكرية - (103)
- رصيف الصحافة: التجنيد الإجباري مقابل 2000 درهم في الشهر - (77)
- مغاربة والتجنيد الإجباري - (71)
- صلاة زعيتر وعائلته تثير الإعجاب .. معلقون: الوسام الملكي مستحق - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
عباس يدعو إلى اقتصار العيد على شعائر الدين
الثلاثاء 21 غشت 2018 - 04:29
دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإثنين، إلى اقتصار مظاهر عيد الأضحى المبارك، على ممارسة الشعائر الدينية، في ظل الظروف التي يعيشها الفلسطينيون.
وفي تهنئة بمناسبة العيد، نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، هنأ عباس، الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، والأمتين العربية والإسلامية، وكذلك قادة وملوك وزعماء العالم.
وتمنى حلول العيد المقبل وقد تحققت أماني العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، كما تمنى التقدم والازدهار للشعوب العربية والإسلامية الشقيقة.
وأعرب الرئيس الفلسطيني عن أمانيه بتحقيق وحدة الأمة العربية والإسلامية، وتحقيق تطلعات وأماني الشعوب في التطور والرقي.