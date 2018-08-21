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الرئيسية | خارج الحدود | عباس يدعو إلى اقتصار العيد على شعائر الدين

عباس يدعو إلى اقتصار العيد على شعائر الدين

عباس يدعو إلى اقتصار العيد على شعائر الدين
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 21 غشت 2018 - 04:29

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإثنين، إلى اقتصار مظاهر عيد الأضحى المبارك، على ممارسة الشعائر الدينية، في ظل الظروف التي يعيشها الفلسطينيون.

وفي تهنئة بمناسبة العيد، نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، هنأ عباس، الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، والأمتين العربية والإسلامية، وكذلك قادة وملوك وزعماء العالم.

وتمنى حلول العيد المقبل وقد تحققت أماني العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، كما تمنى التقدم والازدهار للشعوب العربية والإسلامية الشقيقة.

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن أمانيه بتحقيق وحدة الأمة العربية والإسلامية، وتحقيق تطلعات وأماني الشعوب في التطور والرقي.

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