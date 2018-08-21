24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1706:5013:3617:1120:1221:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. مغاربة والتجنيد الإجباري (5.00)

  2. شركة "توتال" الفرنسية تنسحب رسميا من إيران (5.00)

  3. السعودية تُلغي تراخيص "بي إن سبورت" القطرية (5.00)

  4. ترشيح صلاح ورونالدو ومودريتش لأفضل لاعب بأوروبا (5.00)

  5. محمد بنشعبون .. من إدارة البنك الشعبي إلى وزارة الاقتصاد والمالية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | روسيا: موسكو لا تخطط لنشر أسلحة في الفضاء

روسيا: موسكو لا تخطط لنشر أسلحة في الفضاء

روسيا: موسكو لا تخطط لنشر أسلحة في الفضاء
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 21 غشت 2018 - 06:36

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الدفاع الروسي قوله إن موسكو لا تخطط لتكون أول من ينشر أسلحة في الفضاء وتعتبر أن هذه يجب أن تكون إشارة مهمة لا يجب أن تتجاهلها الولايات المتحدة.

وعبرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عن شكوكها في سعي روسيا لامتلاك أسلحة فضائية جديدة من بينها نظام ليزر محمول لتدمير الأقمار الصناعية في الفضاء وإطلاق قمر صناعي جديد للمراقبة يعمل بطريقة "غير معتادة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.