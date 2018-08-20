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كُتّاب وآراء
إيطاليا تطالب بإيجاد حل لاستضافة 177 مهاجرا
طالبت إيطاليا، اليوم الإثنين، الاتحاد الأوروبي بإيجاد دول لاستضافة 177 مهاجرا، عالقين على متن إحدى سفن الإنقاذ، قرب جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
وقالت الخارجية الإيطالية، في بيان، إنها أرسلت خطابا إلى المفوضية الأوروبية التابعة للاتحاد، لمطالبتها بالعمل على إيجاد حل، كما فعلت مرات عدة خلال الأشهر الماضية.
وجاء الطلب الإيطالي بعد تهديد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، بإعادة إرسال المهاجرين غير النظاميين إلى ليبيا، التي يصفها الاتحاد الأوروبي بأنها "ليست مكانا آمنا".
وأمس، قال سالفيني: إما أن يتقدم الاتحاد الأوروبي ويفتح موانئه للتضامن معنا، وإلا فليس هناك سبب لوجوده".
والأربعاء الماضي، أنقذت السفينة "ديتشوتي" التابعة لخفر السواحل الإيطالي قاربا وعلى متنه 190 مهاجرا غير نظامي (لم تعرف بعد جنسياتهم) في المياه المالطية.
وأجلت السفينة "ديتشوتي" 13 من المهاجرين إلى مستشفى في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، لتبقى عالقة منذ ذلك الوقت قبالة سواحل الجزيرة بعد رفض السلطات الإيطالية والمالطية استقبال ركابها.